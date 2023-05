A DK megmutatta erejét Karácsony Gergelynek

A Fővárosi Közgyűlés nyílt ülésének utolsó napirendi pontjaként tárgyalta azt a Karácsony Gergely által jegyzett előterjesztést, mely a Főváros (és két cége, a BDK és a BKK) tulajdonában lévő közvilágítási oszlopok reklámfelületeinek haszonbérletbe adásáról szólt. A javaslat elfogadásához a közgyűlésben szavazó polgármesterek súlyozott voksainak legalább 50 százaléka kellett volna. (A szavazatok a polgármester képviselők esetében az általuk képviselt kerület lakosságszáma alapján eltérő mértékben esik latba.) Így fordulhatott elő, hogy pár fideszes képviselő távollétében

az – egyébként Fidesz által is támogatott – főpolgármesteri javaslatot a Demokratikus Koalíció hat képviselője simán elkaszálta.

Ehhez a kvázi vétóhoz Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármesterének szavazata is hozzájárult, illetve az is kellett, hogy a három legnagyobb lakosságszámmal rendelkező, „erős szavazattal” bíró kerület közül kettő (a DK-s vezetésű III. és a XI. kerület polgármestere) is a „nem” gombot nyomta meg.

Amint arról beszámoltunk, a Fidesz frakcióvezetője, Wintermantel Zsolt napirend előtti felszólalásában hosszasan beszélt arról, hogy a DK megüzente a főpolgármesternek, nélkülük nincs döntés a fővárosban.

Garancsi István érdekeltsége

Budapesten összesen valamivel több mint 44 ezer olyan villanyoszlop van, amelyre úgynevezett „elefántfüles” hirdetőfelület rögzíthető. Ezek értékesítésére még a Tarlós István főpolgármestersége idején, 2018-ban kötött haszonbérleti szerződést a főváros a Garancsi István érdekeltségébe tartozó ESMA Reklám Zrt.-vel öt év határozott időtartamra. A szerződés idén, május 31-én jár le, ezért kellett új közbeszerzést kiírni. A pályázati kiírás szerint az eszközök minimális haszonbérleti díja 381 forint + áfa/oszlop/nap.

Az Indexnek az elutasító döntést a Demokratikus Koalíció köreiben azzal magyarázták, hogy egy világváros esetében egy ilyen tender milliárdos üzlettel kecsegtet, ehhez képest a főváros a reklámfelületeinek értékesítési jogát a NER-hez közel álló vállalkozásnak akarta átadni, ráadásul úgy, hogy az ESMA egyedüli pályázóként nyert. A névtelenséget kérő ellenzéki politikus szerint ezzel a tenderrel az a baj, hogy a kormányzat által támogatott szereplő javára minden más piaci résztvevő ki lett szorítva.

Azt is hangsúlyozták, hogy a Budapestet vezető városházi koalíciónak a legerősebb szereplője a DK.

Karácsony Gergely előterjesztésének azt a megfontolását respektálják, hogy a város legalább kapjon valamennyi összeget (a DK számításai szerint ez 178 millió forint lett volna), de összességében nem akarták támogatni, mert úgy vélik, nem érvényesült a tisztességes piaci verseny alapelve. Az erkölcsi aggályukat Baranyi Krisztina is osztotta, akivel a szavazás előtt egyeztettek is.

Az előterjesztés szerint egyébként a pályáztatás nyilvános versenyeztetési eljárást követően zárult le.

A Demokratikus Koalíció budapesti elnöke maga a pártelnök, Gyurcsány Ferenc. Az Index kérdésére a párt egyik vezető politikusa azt mondta, ebben a kérdésben előzetesen tájékoztatták a budapesti elnököt, majd a szavazás eredményéről is, de nem arról van szó, hogy beleszólt volna a DK-s képviselők döntésébe. Azt is aláhúzta, hogy

az a döntés született: a Fővárosi Önkormányzat nem veszi újra napirendre ezt a kérdést, tehát nem lesz ismételt határozathozatal ebben a tenderben.

Most azon gondolkodnak, hogy maga az önkormányzat miképpen tudja majd az oszlopokra szerelhető hirdetőfelületeket hasznosítani.

A múlt heti, fővárost érintő ellenzéki politikai egyeztetésen a DK nem vett részt, mert még a stratégiáról nem döntött a párt országos elnöksége. A tervek szerint a határozat erről szeptemberre születhet meg, ekkortól a DK részt vesz az egyeztetéseken, sőt – ahogy lapunknak fogalmaztak „lehet, hogy mi hívjuk majd össze”.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2021. október 3-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)