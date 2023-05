Itt az ítélet Fekete-Győr András és Szarvas Koppány Bendegúz ügyében

Péntek délelőtt állt ismételten bíróság elé Szarvas Koppány Bendegúz és Fekete-Győr András a Pesti Központi Kerületi Bíróság egyik tárgyalótermében. Az utolsó szó jogán most kaptak lehetőséget, hogy beszéljenek az ítélethirdetés előtt.

A két vádlott alig pár, lényegre törő mondatban foglalta össze, hogy ártatlanok, nem követték el a bűncselekményeket. A rövid ítélkezési szünet után megszületett ügyükben a döntés: az elsőfokú ítéletben felmentették Szarvas Koppány Bendegúzt és Fekete-Győr Andrást a társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűncselekményének vádja alól. Szarvas Koppány Bendegúzt, Józsefváros önkormányzati képviselőjét viszont a lökdösődés és a paprikaspray használata miatt két év börtönre ítélték, amit három év próbaidőre felfüggesztettek.

Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyész súlyosbításért fellebbezett. A két vádlott három nap gondolkodási időt kért, de várhatóan az ügy így is másodfokon folytatódik majd.

A tárgyalás után Szarvas Koppány Bendegúz és Fekete-Győr András is elmondta az Indexnek, hogy elégedettek voltak az ítélettel. Mint fogalmaztak:

Az ügyészi fellebbezésen nem lepődtünk meg, erre lehetett számítani az orbáni ügyészségtől.

A vádirat szerint az I. rendű terhelt, Szarvas Koppány Bendegúz 2018. december 12-én részt vett egy Kossuth téri tüntetésen, amit akkor a túlóratörvény ellen szerveztek. A rendezvény alatt meggyújtott egy pirotechnikai eszközt, amelyet – miután az már nem szikrázott, csak füstöt árasztott magából – a Parlament épületének biztosítását végző rendőrök felé dobott.

Másnap az I. rendű vádlott – ezúttal a II. rendű terhelt, Fekete-Győr András társaságában – újfent megjelent egy Kossuth téri demonstráción, amikor mindketten meggyújtottak pirotechnikai eszközöket, majd miután azok már csak füstöt bocsátottak ki magukból, az I. rendű vádlott többet, míg a II. rendű vádlott egyet a rendőrök felé dobott.

A rendőrség felvétele

Az I. rendű terhelt egy esetben pedig még egy azonosítatlanul maradt tárgyat is dobott a rendőrök irányába, akikkel később lökdösődött is, később pedig egy földön talált könnygázpalackkal is feléjük fújt.

Az ügyészség Szarvas Koppány Bendegúzt csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, míg Fekete-Győr Andrást csoportosan, társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolja.

(Borítókép: Fekete-Győr András és Szarvas Koppány Bendegúz. Fotó: Németh Kata / Index)