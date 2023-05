Amputálni kell Gyurcsány Ferenc egykori miniszterének a karját

A második Gyurcsány-kormány önkormányzati minisztere, Gyenesei István a Facebookon számolt be arról, hogy egy betegség miatt le kell vágni az egyik karját.

„Egy kézzel is lehet élni. Esetben most ez az életben maradás feltétele” – kezdte a bejegyzést Gyenesei István, majd azzal folytatta, hogy előreláthatóan egy hét múlva, június 1-jén reggel, a Semmelweis Egyetem klinikáján amputálni fogják az egyik karját.

„Könyökhajlatomban egy kioperálhatatlan, nagyon ritka, rosszindulatú daganat alakult ki néhány hónappal ezelőtt. Hozzáértő, kiváló orvosok kezében voltam és vagyok, akik hosszasan keresték a megoldást, és akik helyesen hozták meg velem egyetértésben a döntést” – írta a volt miniszter, hozzátéve, hogy „a folyamatos fájdalom ellenére, egy különleges kalandként” élte meg ezt az egészet, és próbálja „inkább kíváncsian megélni az új kihívásokat”.

Ha a Teremtő így akarta, akkor jajveszékelés, dühöngés, búslakodás és letargia nélkül fogadtam el az első szembesítő pillanattól fogva. Nincs bennem félelem, legfeljebb természetes izgalom, hiszen tudom, hogy Isten ott lesz velem és a gyógyító emberekkel, amikor egyik legkedvesebb, de feltétlenül legtöbbet használt testrészemtől örökre el kell búcsúznom. Hálás vagyok neki, nagyon hálás

– írta Gyenesei István.

Az egykori politikus azt is hozzátette: természetesen sajnálja a karját, de így is teljes életet fog élni a jövőben, amiben a családja és barátai is segítenek majd neki.

El kell fogadnom, hogy bőven lesz, ami csak emlék marad. Sokak által dicsért, szép aláírásom, vagy a gyümölcsösládák emelése, de a szeretet számos jele kinyilvánításának lehetősége már most a múlté. Ezért aztán még a műtét előtt gyermekeinket, unokáinkat pünkösd vasárnapján, ami egyben a gyermeknap is, kétkezes öleléspartira hívom

– fogalmazott a posztban, amelyben arra kérte ismerőseit, hogy ők se bánkódjanak, és a beavatkozás után se sajnálkozzanak, mert az amputáció ellenére ugyanaz az ember lesz, aki eddig is volt.