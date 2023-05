Szívhez szóló üzenetet tett közzé Suhajda Szilárd édesapja

A Himalája csúcsától szinte méterek választották el Suhajda Szilárdot, mikor május 25-én megszakadt vele a kapcsolat. Sokáig nem lehetett tudni, merre jár, életben van-e egyáltalán. Egy csoport aztán arról számolt be, hogy élve látták Szilárdot, akiért péntek reggel el is indult a mentőhelikopter és több serpa is. A hegymászó apja, Suhajda Tibor nemrég a Facebookon osztott meg egy üzenetet, melyet Szilárdnak címezve írt.