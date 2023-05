Mégsem zárja be kapuit a Madridi úti menekültszállás

Az ukrajnai menekülteknek is segítő szervezet sem hiszi el, hogy mégsem kell bezárniuk a Madridi út menekültszállót. Az intézmény közel 15 ezer menekültnek nyújtott segítséget az ukrajnai háború kitörése óta.

„Még mi is alig merjük elhinni, itt állva egy félig összepakolt szállóval, bezsákolt ruhákkal, ágyneműkkel, előkészített költözéssel – nem zárunk be júniusban!” – írja közösségi oldalán a Madridi úti menekültszállás. A Migration Aid által üzemeltetett menekültszálló arról is beszámol, hogy az utolsó pillanatig bíztak abban, hogy mégsem kell bezárniuk az ukrajnai menekültek segítésében kiemelt szerepet betöltő intézményt.

Úgy néz ki, hogy elkezdhetünk kicsomagolni. A Madridi bezárásának híre megmozgatta a segítő szándékú embereket, sőt magukat a menekülteket is. Egy hete hallottuk először, hogy még Ukrajnában is gyűjtést hirdettek a Madridinak

– írták, a menekültszállás közel 15 ezer embernek nyújtott segítséget. A szervezet szerint a közösség erejének köszönhetően sikerült továbbra is fenntartani az intézményt.

„Tegnap késő délután egy spontán lakógyűlésen jelentettük be lakóinknak a jó hírt, hogy egyelőre biztosítva van a Madridi további működése. Ilyen reakciókra nem voltunk felkészülve: hangos ováció, tapsvihar, egymás nyakába boruló, az örömtől, meghatottságtól, és a megkönnyebbüléstől pityergő emberek – köszönjük mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, és elképesztő érzés volt, hogy ennek a részesei lehettünk” – tették hozzá.

A szervezet várja újabb önkénteseit, miközben az ukrajnai háború miatt továbbra is rengetegen kénytelenek elhagyni otthonaikat.