A kisgyermek, Attila a Művezető Hírek című lap újságírója, szerkesztője és terjesztője is egyben, emellett a elkészült példányokat édesapja társaságában viszi ki a helyieknek – közölte a Népszava.

Mint írták, a lap kinézetét és logóját is Attila találta ki, aki nagyjából másfél óra alatt készíti el a példányokat. A Művezető Hírekben az utcát érintő aktuális hírek, időjárás és viccek is megjelennek, emellett a gyerekrovatban van kifestő, fejtörő, sőt még képregény is.

A lapban nagy hangsúlyt kap a sport, elsősorban a labdarúgás, de olyan komolyabb témákról is szó esik, mint az üzemanyagárak.

A lap szerint Attilától nem áll távol a lapírás, ugyanis édesapja is újságíró. A kisfiú alapvetően nem olvas nyomtatott sajtót, főként a könyveket szereti.

Attila elmondta, hogy az újságírás ötlete is az Egy ropi naplója című könyvsorozatból jött, amelynek már a tizenharmadik kötetét olvassa. Hozzátette: úgy érzi, hogy később is szeretne az írással foglalkozni.