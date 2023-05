Karácsony Gergely: Ha jól értem, a saját kezemmel robbantom ki az atomháborút

„A Budapest-ellenes propaganda-hadjáratban személyes kedvenceim azok a lakájmédiás cikkek, amelyek szerint mi gyerekeken kísérletezünk, és a világon először Budapesten történik, hogy 14 év a véleménynyilvánítás alsó korhatára. Szerintük ez botrány. Szerintem meg nagyszerű dolog, büszke is vagyok rá, és ragaszkodom is hozzá” – írja közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester. Az ellenzéki városvezető szerint a 14–18 év közötti fiatalok is alkalmasak arra, hogy véleményt alkossanak a Budapesti Lakógyűlésen, mert a város jövője az ő jövőjük is.

Nagyon fáj a Fidesznek, hogy nem engedjük, hogy Budapestről a kormány döntsön, nagyon fáj nekik, hogy a város jövőjéről megkérdezzük a budapestieket. Nem baj, hadd fájjon. Nagy fájdalmukban hadrendbe állították a propagandagépezetet, elszórnak megint sok-sok millió forint közpénzt, most éppen arra, ha jól értem, hogy enkezemmel robbantok ki atomháborút, vagy valami ilyesmi

– írja Karácsony Gergely, akit meglátása szerint háborúpártinak tart a kormánypárt és a hozzá közel álló média az ATV Egyenes Beszéd című műsorában elmondottak miatt. A főpolgármester azt mondta a műsorban, hogy azért nem szerelték fel klímával a 3-as metró szerelvényeit, mert „éppen háborúban állunk azzal az országgal”, tehát Oroszországgal, amely biztosíthatta volna a szükséges alkatrészeket.

Karácsony szerint azért indul kampány ellene, mert megvédi a fővárost a kormány sarcpolitikájától. „Bármennyi közpénzt is szórnak el hazudozásra, most szólok: ebből nem engedünk” – fogalmazott a főpolgármester.

Karácsony szerint a miniszterelnök is hasonlóan fogalmazott

Maga a miniszterelnök mondta az évértékelőjén, hogy egész Európa közvetetten háborúban áll Oroszországgal. Ami Budapest esetében sajnos nagyon is így van, mert az orosz metrókocsik kapcsán valóban komolyan harcolunk az orosz állam cégével. Mert van egy gyönyörűen felújított hármas metrónk, és vannak a kormány által az előző városvezetésre ráerőltetett orosz metrókocsik, ez nagy üzlet volt a kormány barátainak és igazi szívás Budapestnek

– írta Karácsony, aki szerint próbálnak változtatni ezen a helyzeten, és egyszer klíma is lesz a metrókocsikban.

A főpolgármester mindenkit arra biztat, hogy nevessen a propagandán egy jót, és szavazzon a Budapesti Lakógyűlésen a város jövőjéről. A Budapesti Lakógyűlésen a főváros lakói elmondhatják a véleményüket a szolidaritási adóról, illetve arról, hogy mely számláit fizesse be az önkormányzat. A másik két kérdés a Lánchídról fog szólni.

A Lánchíd esetében a fő kérdés az lesz, visszaadják-e azt a teljes forgalom számára, tehát az autósoknak is, vagy továbbra is csak a közösségi közlekedés, valamint a taxisok és a biciklisek számára tartsák fenn a hidat.

A Fidesz figyelemfelhívó kampányt indított

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a Fidesz szombat délután figyelemfelhívó kampányt tett közzé, melyben a nagyobbik kormánypárt a baloldali ellenzék háborúpártiságára szeretné felhívni a figyelmet.

Karácsony Gergely főpolgármester május 24-én volt az ATV Egyenes beszéd című műsorának a vendége, és miközben a 3-as metró felújításáról beszélt, megjegyezte: „Éppen egy háborúban állunk azzal az országgal, amely beszállítója volt ennek a metrókocsi-beszerzésnek”. Amikor a műsorvezető, Szöllősi Györgyi jelezte neki: „szerencsére nem állunk háborúban senkivel”, a városvezető rávágta:

én azt gondolom, hogy de.

A Fidesz a videóban más baloldali politikusok háborúval kapcsolatos kijelentéseit is összegyűjtötte.

A videóban előbukkan Tordai Bence, a Párbeszéd – Zöldek társelnöke, amint azt mondja: „Ahogy minden tisztességes ország küld fegyvereket Ukrajnának, úgy Magyarországnak is kellene”.

Szintén bevágták a videóba azt is, amikor Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője arról beszélt: „egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell Ukrajnának avval, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amikkel meg tudják vívni ezt a háborút”.

Ismét felbukkant továbbá az a Partizán-interjú, ahol Márki-Zay Péter, Orbán Viktor korábbi ellenfele azt mondta, hogy ha a NATO úgy dönt, akkor akár katonai segítséget is biztosítani kell.

Mint ismert, a Fidesz–KDNP a háború kezdete óta azt hangsúlyozza, hogy a kormány a béke pártján áll, álláspontjukat két politikai nyilatkozatban is rögzítették. Az első békepárti határozatot tavaly, a másodikat pedig idén tavasszal fogadta el az országgyűlés, mindkét dokumentumban elítélték Oroszország katonai beavatkozását, és kiálltak Ukrajna szuverenitása, illetve területi épségének sérthetetlensége mellett.