Tarlós István nem tartja esélytelennek Karácsony Gergelyt

Tarlós István, Budapest volt főpolgármestere és Orbán Viktor tanácsadója a héten ünnepelte 75. születésnapját, amelynek alkalmából Karácsony Gergely is felköszöntötte a közösségi oldalán. A miniszterelnök tanácsadója ezt a PestiSrácok.hu-nak nyilatkozva szép gesztusnak nevezte, azonban ezzel együtt is a mai napig Demszky Gábort tartja valódi ellenfelének.

Szerinte van Karácsony körül „egy egészen csodálatos dolog”, mégpedig az, hogy „egy önálló teljesítmény nélküli négy év után is” képes volt megőrizni Budapesten a relatív népszerűségét.

Mint mondta, ez egy „reális gondolkodással nehezen alátámasztható jelenség”, ami még Demszky Gáborról sem volt elmondható.

Én a mai napig az igazi ellenfelemnek Demszky Gábort tartom, mert azért ő egy önálló entitás volt, akire nem lehet azt mondani, hogy nem voltak olyan önálló kezdeményezései, amelyek a megvalósítás valamely stádiumáig – olykor a befejezésig – is eljutottak. Én ilyet Karácsony esetében nemigen látok

– fogalmazott Tarlós István a lapnak.

A volt főpolgármester szerint Karácsony Gergely politikai kommunikációja nem arra törekszik, hogy megvilágítsa az igazságot, hanem „valamilyen politikus vagy valamilyen politikai közösség helyzetének a stabilizálására vagy a javítására, függetlenül attól, hogy a kommunikációban foglaltak, azok köszönőviszonyban vannak-e az igazsággal vagy nem”.

Tarlós István szerint a jelenlegi főpolgármester „egyesek által gyengeségként bemutatott szelíd, kissé szerencsétlen stílusa is segíti a felszínen maradásban, 2024-ben pedig esélye lehet az újrázásra is, ha Gyurcsány Ferenc is úgy akarja”.

Én azok közé tartozom, akik nem tartják esélytelennek Karácsony Gergelyt, mert amennyiben Gyurcsány Ferenc be fog végül állni mögé, ami legalábbis várható, akkor Budapesten a jelenlegi budapesti lelkületet figyelembe véve egyáltalán nem esélytelen

– jelentette ki Tarlós István.