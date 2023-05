Sérült magyar katonák tértek haza Koszovóból

A minap írtunk arról, hogy zavargások kezdődtek Koszovóban. Az erőszakos demonstrálók a Kosovo Force (KFOR) magyar katonáit is megtámadták, többen is megsérültek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kedden egy rövid sajtótájékoztatón számolt be a katonák hazatéréséről. Mint mondta,

összesen 27 magyar katona sérült meg Koszovóban.

A katonák közt súlyos sérültek is vannak, de életveszélyes sérülést egyik katona sem szenvedett.

A sérültek közül 12-en érkeztek vissza a most landoló géppel. A hazatérő katonák elmondták, hogy rendkívül erőteljes támadás érte őket, de sokan még a sérüléseik ellenére is bátran helytálltak. Többen, akik erre képesek voltak, még a sérülésük elszenvedése után is visszamentek a helyszínre, hogy végrehajtsák a feladatukat – mondta a miniszter a sajtótájékoztatón.

A most hazaérkezőket mielőbb a Honvédkórházba szállítják, ahol gondoskodnak róluk. A magyar katonák ismét jól teljesítettek, bizonyították rátermettségüket – összegezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)