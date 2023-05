Orbán Viktor elárulta, hogyan ünnepli hatvanadik születésnapját

Május 31-én ünnepli születésnapját Orbán Viktor miniszterelnök, akinek több hivatalos találkozója is lesz a Karmelita kolostorban, este pedig kimegy a Puskás Arénába, az AS Roma–Sevilla Európa-liga-döntőre, és a helyszínen tárgyal az Európai Labdarúgó-szövetség prominenseivel. Csütörtök reggel pedig már hivatalos külföldi útra indul.

Köszönöm az érdeklődést, a jókívánságokat. Ám ez is csak egy munkanap. Egy dolog azonban nem maradhat el: mint minden évben ezen a napon, most is meglátogatom majd az édesanyámat