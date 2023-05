Ungár Péter élesen kritizálja a Momentumot

A Momentum azért indít kampányt, hogy az Európai Bizottság emelje be az EU-s pénzekről szóló meglévő feltételek közé az oktatás átfogó reformját, beleértve a státusztörvény visszavonását és a pedagógusbér-emelést. Ungár Péternek ezzel nemcsak egy, hanem rögtön több, elvi és gyakorlati problémája is van.

„A Momentum Mozgalom ma bejelentette, hogy kampányt indít azért, hogy az Európai Bizottság kösse az EU-s pénzek folyósítását a státusztörvény eltörléséhez és az ötvenszázalékos pedagógusbér-emeléshez. Nekem ezzel több problémám is van” – írja közösségi oldalán Ungár Péter, a Lehet Más a Politika (LMP) frakcióvezetője.

„Van elvi gondom is, mert nem gondolom, hogy bármilyen szinten szolgálná a magyar emberek érdekeit, ha nem kapjuk meg az uniós forrásokat. Sőt, így tényleg a világ legrosszabb üzletét köthetjük meg a német nagytőkével, mely keretében mi százmilliárdokat fizetünk az autógyáraknak, kiárusítjuk a természeti értékeinket, átírjuk a munka törvénykönyvét, majd még az uniós forrásnak nevezett kompenzációt is dacosan visszautasítjuk a dolgozók védelmére hivatkozva” – tette hozzá Ungár Péter. Az LMP politikusának van egy gyakorlati problémája is a Momentum javaslatával. Ungár szerint semmilyen szinten nem múlik az uniós források érkezésén a Fidesz népszerűsége, miközben egy bő évtizede konfliktusos a kormány és az unió viszonya.

Másrészt, ha a Bizottsággal akarjuk elintéztetni a pedagógusok béremelését, azzal közvetett módon két dolgot mondunk magunkról. Egyrészt elismerjük a Fidesz azon érvelését, miszerint az uniós pénzektől függ a pedagógusok fizetése, miközben ezt inkább cáfolni kéne. Ugyanis van elég pénz erre a magyar költségvetésben, csak a Fidesz másra költi, majd nevetséges kifogásokat keres. Amiket most az ellenzék is igazol

– fogalmaz bejegyzésében Ungár Péter, aki szerint itt az ideje, hogy leessen az ellenzéknek, hogy nem várhatja Brüsszelből a megoldást, mert az ellenzék ezzel legfeljebb „a postás szerepét tudja betölteni”.

Donáth Anna Brüsszelhez fordult

Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője sajtótájékoztató keretében azt mondta: a következő időszakban azért fog dolgozni, hogy a bizottság emelje be az EU-s pénzekről szóló meglévő feltételek közé az oktatás átfogó reformját, beleértve a státusztörvény visszavonását és a pedagógusbér-emelést. Donáth Anna még ma Brüsszelbe utazik, hogy az Európai Parlamentben szólaljon fel az ügy érdekében a magyar költségvetésről szóló vitán.

Donáth Anna szerint súlyos válságban van a magyar oktatás, drámai a tanárhiány, elavult a tananyag, és évről évre romlanak a diákok eredményei.

A tét egy teljes generáció, ezáltal pedig az egész magyar nemzet jövője. Ha ugyanis az oktatás válságát nem oldjuk meg, egy generáció veszíti el az esélyét a felemelkedésre. A kormány azonban a pedagógusok és a diákok tiltakozásaira státusztörvénnyel, könnygázzal és gumibottal válaszol. Láthatóan eszük ágában sincs megoldani az oktatás válságát. Ezért a Momentumban úgy döntöttünk, hogy megkérjük a bizottságot, hogy emelje be az EU-s pénzekkel kapcsolatos meglévő feltételek közé a státusztörvény visszavonását, az azonnali, 50 százalékos pedagógusbér-emelést és a magyar oktatás átfogó reformjának elindítását a pedagógusok és a diákok bevonásával

– fogalmazott.