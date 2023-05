Digitális felülettel segítené a továbbtanulás előtt álló fiatalokat a kormány

Ingyenes, mindenki számára hozzáférhető pályaorientációs digitális felülettel segíti a továbbtanulás előtt álló fiatalokat a kormány – hívta fel a figyelmet Rétvári Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.

A politikus elmondta, hogy a Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (POM) az Oktatási Hivatal honlapján érhető el. Az online felületen a diákok különböző kérdéssorokat tölthetnek ki, a program pedig megmutatja azokat a szakterületeket, foglalkozásokat, amelyek a válaszok alapján a legjobban illenek az adott diák személyiségéhez, érdeklődéséhez, kompetenciáihoz – magyarázta az államtitkár.

Olyan korban élünk, amikor a fiataloknak nehezebb magabiztosnak lenniük, mint a korábbi generációknak – hangoztatta Rétvári Bence, aki szerint a POM felülete „iránytű a pályaválasztáshoz”. Közölte: az adatbázis 283 szakmát tartalmaz.

Megjegyezte azt is, hogy a programnak két célcsoportja van: a középiskolai felvételi előtt álló végzős általános iskolások, valamint az érettségiző, felsőoktatásba készülő fiatalok.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a pom.oktatas.hu oldalon az érdeklődési köröket összesen 73 kérdés méri, a képességeket további 62 kérdés alapján térképezik fel, a személyes tulajdonságokra pedig 6 kérdés vonatkozik. Ezeket a kérdőíveket időkorlátozás nélkül tölthetik ki a fiatalok – tudatta az államtitkár. Hozzátette: a fentiek mellett megtalálható az oldalon egy matematikai-természettudományi-műszaki-informatikai ismeretekre fókuszáló, 35 választ igénylő kérdéssor is, amelynek kitöltésére 45 perces időkeret áll rendelkezésre.

Rétvári Bence kiemelte, Közép-Európában kevés felület van, amely hasonló jellegű segítséget nyújt a tanulóknak.

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke azt hangsúlyozta, hogy az önmegismerés fontos a jó választáshoz, ezért szeretnének segítséget nyújtani a diákoknak a továbbtanuláshoz. Mint mondta, a POM a későbbi lemorzsolódást is megakadályozhatja, sőt akár felnőttek számára is hasznos lehet.

Ismertetése szerint a kérdőívek regisztráció után, email-cím megadásával érhetőek el, de van olyan funkciója a portálnak, amely regisztráció nélkül is használható. A mintegy 300 szakma bemutatása, a képzési kínálat szabadon böngészhető az oldalon.

Brassói Sándor kitért arra, hogy a POM nem kötelező eszköz a diákok számára, csak lehetőség. A tapasztalatok szerint ugyanakkor igen népszerű: már több mint 21 ezer regisztrált felhasználó töltötte ki a teszteket, és további több tízezren böngészték az oldalt - közölte az OH elnöke.