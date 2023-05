Aligha most robban föl a Balkán puskaporos hordója

Koszovó mindig is a Balkán puskaporos hordója volt az elhelyezkedése miatt, és a mostaninál sokkal kisebb ügyek miatt is rendszeres zavargások vannak az ország területén – jelentette ki Tarjányi Péter a Frontvonal legújabb adásában. Ezen a héten műsorunk középpontjában a nyugat-balkáni konfliktus állt, de áttekintettük az orosz–ukrán háború legújabb fejleményeit is.