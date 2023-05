Szijjártó Péter olyan külügyminisztert fogadott, akit eddig még soha

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Eli Kohen izraeli külügyminisztert fogadta Budapesten. Mint közösségi oldalán írta, Izrael Magyarország stratégiai partnere és az országgal való stratégiai együttműködés rekordmagasságban van, amit most az űripar és a védelmi ipar területére is kiterjesztenek.

Most már kilencedik éve lehetek külügyminiszter, de ez nekem is új: izraeli külügyminisztert még soha nem fogadtam Budapesten. Az utolsó ilyen látogatásra ugyanis még 2010 januárjában került sor

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Azt is közölte, hogy sok megbeszélnivalójuk van, hiszen a közel-keleti béke Magyarország érdeke is. A globálisan egyre súlyosabbá váló terrorfenyegetésekkel szembeni fellépés fontosságában, valamint az illegális migráció megakadályozásában a két ország egyetért. Mint írta, Brüsszelt is rá kell venni, hogy adja fel azt a politikáját, amely nem megállítani, hanem menedzselni akarja a migrációs folyamatokat.

„Nálunk, Magyarországon az antiszemitizmus minden formáját elutasítjuk és büszkék vagyunk rá, hogy itt él a közép-európai térség legnagyobb zsidó közössége. Éppen ezért tölt el minket aggodalommal, hogy Európa nyugati felében felütötte a fejét az antiszemitizmus modern formája” – tette hozzá. Közölte, ennek a jelenségnek az egyik forrása a tömeges illegális migráció.

Magyarország Izrael oldalán áll

Szijjártó Péter és Eli Kohen közösen tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy Magyarország elítéli azt a gyakorlatot a nemzetközi politikai szervezetekben, amely arról szól, hogy Izraellel szemben egyoldalú, elfogult, tisztességtelen hozzáállás alapján elítélő nyilatkozatokat fogadnak el.

A mai megbeszélés alapján azt a döntést hoztuk, hogy Magyarország Izrael oldalán beavatkozik abba a nemzetközi bírósági eljárásba, amelyet a Palesztin Hatóság indított Izraellel szemben

– jelentette be a tárcavezető a közel-keleti konfliktus és az izraeli politikai lépések jogszerűségének vizsgálatára utalva.

Energetikai együttműködés

Végezetül kifejtette, hogy arról is tárgyaltak, hogy Izrael milyen módon járulhatna hozzá Magyarország energiaellátásának biztonságához. Hangsúlyozta, hogy a kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a diverzifikáció érdekében, viszont ez nem bizonyos források lecserélésére, hanem új források bevonására irányul.

Szavai szerint itt komolyan szóba jöhet Izrael szerepe is, ugyanakkor még infrastrukturális fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a zsidó államból érkező földgáz eljuthasson Közép-Európába.

A felek a találkozón szándéknyilatkozatot írtak alá a felsőoktatási együttműködésről.