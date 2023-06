Újabb újságíró mondott fel a 444-nél

Június 1-én ötre nőtt a távozók száma a 444 hírportálnál, miután Szurovecz Illés újságíró is felmondott. A felmondási hullám április végén kezdődött a lapnál, ahonnan belső feszültségek okozhatták a kollégák elégedetlenségét.

A 444-nél zajló felmondási hullám április 28-án kezdődött, mikor Mészáros Zsófia vezető szerkesztő megnyitotta a távozók sorát. Őt követte május 2-án Magyari Péter vezető szerkesztő, majd május 10-én Boros Júlia szerkesztő-újságíró és Kiss Imola újságíró.

A Media1 megkereste a 444-et működtető Magyar Jeti Zrt. vezérigazgatóját, Kardos Gábort, aki megerősítette a Szurovecz Illés döntéséről szóló hírt.

Nagyon sajnálom, hogy Szurovecz Illés nem velünk folytatja, mivel értékes, jó szakemberről van szó. Jelenleg is intenzíven dolgozunk azon, hogy minden munkatársunk hasonlóan pozitívan lássa a 444.hu-val kapcsolatos perspektívákat, mindenki jobban értse a helyzetet. Illéssel is többször beszélgettünk ezekről, bíztam benne, hogy együtt folytathatjuk. Sajnos a távozók döntései a távozásokról hamarabb születtek meg, hogy az erőfeszítések eredményre vezethettek volna

– közölte a Media1-el Kardos Gábor.

A portál azt is megérdeklődte a vezérigazgatótól, nincs-e veszélyben a sorozatos felmondások miatt a 444 jövője. Erre az a válasz érkezett, hogy a gyakornoki program mellett a lap új kollégákat toboroz.

Mint Kardos megerősítette, a szintén felmondási hullámot átélő Telextől két munkatárs is a 444-hez igazolt át. Lovas Gergő főszerkesztő-helyettes április végén mondott fel a lapnál, és már korábban átjött a 444-hez. A másik új kolléga Haász János, aki Rovó Attila főszerkesztő-helyettessel együtt távozott a Telextől május közepén.

Mi történik a 444-nél?

A hírportál egyébként úgy tudja, hogy a jelenség hátterében az egyik 444-es munkatárs elfogadhatatlannak nevezett magatartása állhat. Az illető ellen a lap több kollégája is írásos panaszt nyújtott be, majd belső vizsgálatot is elrendeltek Magyar Jeti Zrt.-nél.

Ennek az lett a következménye, hogy nekiálltak átszervezni a vállalat működési struktúráját, ugyanakkor a problémás személyt nem vonták a sértett kollégák igényeit kielégítő módon felelősségre, mivel ő továbbra is a cégnél dolgozik.

Információk szerint a sértettek úgy érezték hogy zaklatás érte őket, amit a cég szerintük nem kezelt megfelelően. Mindez rányomta a bélyegét a a lapnál történő munkavégzésre is, amely annyira feszültté válhatott, hogy végső soron felmondási hullámhoz vezetett.

A 444 a Digitális Közönségmérési Tanács adatai szerint 2023 májusában a 22. leglátogatottabb oldal volt a magyar médiapiacon.