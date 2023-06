Orbán Balázs: Jó vezetők nélkül nincs szabadság

Május 31-én az MCC Vezetőképző Akadémia előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel egybekötött nemzetközi konferenciát tartott. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki egyúttal az MCC kuratóriumi elnöke is, köszöntőjében elmondta: a Mathias Corvinus Collegium nem csak Magyarország, hanem Európa leginkább nagyszabású tehetséggondozó programját kínálja.

Ma a válságok korát éljük, amikor statikus eszközzel nem kezelhetők a kihívások, és ilyenkor jó vezetőkre is szükség van, olyan emberekre, akik képesek túllátni a meglévő kereteken, képesek új szabályokat hozni

– fogalmazott Orbán Balázs az MCC közleménye szerint.

A történelemben sok erényt soroltak fel a jó vezető mibenlétéről, mint például a bölcsesség, a mértékletesség, a szerénység, az igazságosság, az önfeláldozás, a jámborság és a törvények tisztelete, azonban a miniszterelnök politikai igazgatója szerint van egy olyan különleges tulajdonsága a vezetésre termett embereknek, amelyik semmiképpen sem hiányozhat. Ez pedig az, amit úgy mondunk, hogy „helyén van a szíve”.

Orbán Balázs arról beszélt, hogy a válságok korában a válság a helyes út kiválasztásának a pillanata az éles helyzetekben. Szerinte ilyenkor az a legfontosabb kérdés, hogy ki hozza meg a döntéseket, majd hozzátette: statikus eszközökkel nem kezelhetőek a kihívások, főleg akkor nem, hogyha válságok formájában érkeznek. Éppen ezért válságos időkben jó vezetőkre is szükség van, olyan emberekre, akik képesek túllátni a meglévő kereteken, képesek új szabályokat hozni a régiek helyett, jelentette ki Orbán Balázs.

„Amikor felüti a fejét a válság, az egyéni döntés, a személyes felelősségvállalás, a személyes bátorság az, ami leginkább hasznukra van. Felelősségvállalás a nemzetünkért vagy éppen a ránk bízott vállalatért” – mondta a politikai igazgató, aki leszögezte, hogy ehhez szükség van vezető alkatú, rátermett emberekre. Azt is kijelentette, hogy a bátorság, a rátermettség és a közösség felé irányuló elköteleződés kombinációja a legnagyobb kincs.

Az ilyen képességekkel megáldott vezető nemhogy veszélyezteti a szabadságot, hanem egyenesen garantálja azt, mert az emberi szabadság éppen abban rejlik, ami a jó vezetőt jellemzi, hogy képes átlátni a folyamatokon, és felülírni a minket körülvevő automatizmusokat

– vélekedett Orbán Balázs.

Köszöntőjében kiemelte, hogy az önműködő rendszerek fogaskerekei között gyakran elvész a személyes felelősség, és vele együtt tűnik el a szabadság is, „jó vezetők nélkül pedig nincs szabadság – és a nyugati világ híján van a jó vezetőknek –, mert a szabadság és a felelősség köztudottan kéz a kézben járnak”.

Az MCC konferenciáján a vezetésről alkotott képről, illetve a vezetői trendekről beszélt Konstantin Korotov, az ESMT Berlin professzora, Veronika Spanarova, a Citi Magyarország vezetője és Lévai Bálint, a BioTechUSA vezérigazgatója is. Továbbá Itay Talgam világhírű karmester és Kemény Dénes, a magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya is előadást tartott az eseményen.

Kell egy nagy bátorság is ahhoz, hogy az ember a saját karrierje kockáztatásával meghozza ezeket a döntéseket

– jelentette ki Kemény Dénes, és a tapasztalat fontosságát hangsúlyozta. A volt szövetségi kapitány szerint a jó és rossz döntéseken keresztül szerzünk olyan tapasztalatokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy valakiből jó vezető váljon.

Lehetőség magyar diákoknak

A nemzetközi konferencia napján az MCC és az European School of Management and Technology Berlin (ESMT Berlin) együttműködési megállapodást kötött, amely szerint évente több mint 20 magyar diák tanulhat Németország legjobb üzleti fókuszú egyetemén. „A diákok és kutatók számára kínálkozó egyedülálló lehetőségen túl a kooperáció a két ország akadémiai és gazdasági kapcsolatának elmélyítését is jelenti” – közölte az MCC.

Orbán Balázs a megállapodásról azt mondta, hogy kulcsfontosságú, és Európa jövőjéről is szól, mert a kontinensnek nincs jövője közös kulturális alapok, illetve tudás nélkül. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója szerint a megállapodás páratlan lehetőséget jelent a diákok számára. Julia Gross, Németország budapesti nagykövete a két intézmény kooperációját egy újabb kapocsnak nevezte Németország és Magyarország között. Azt is mondta, hogy tapasztalata szerint az MCC a szabad véleménynyilvánítás és a párbeszéd otthona, a két oktatási intézmény céljai pedig egybecsengenek.

A Mathias Corvinus Collegium folyamatosan terjeszkedik, bővíti lehetőségeit, és hálózatot épít, nemrégiben beszámoltunk arról, hogy az MCC tulajdont szerzett a bécsi Modul Egyetemben.