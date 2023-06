A média-népszerűség hajhászása orrba veréshez vezet

Az ellenzéki politika irányvonalát leginkább az ellenzéki újságírók, nem pedig a politikusok határozzák meg, előbbiek jelölik ki ugyanis a fontos témákat, amelyekhez utóbbiak rendszeresen igazodnak. Egyebek mellett erről is beszélt a Transzparens Újságírásért podcastműsorának legújabb adásában Ceglédi Zoltán.

A politikai elemző azért tartja komolyan vehetetlennek a Momentum kordonbontási akcióját, mert az szerinte csupán

egy médiaprojekt a párt számára, amivel az a céljuk, hogy az általuk fontosnak tartott ellenzéki sajtótermékek címlapjára kerüljenek,

nem pedig az, hogy valódi ellenállást tanúsítsanak az Orbán-kormánnyal szemben. Ha nem így lenne, nem hagyták volna abba az akciózást a miniszterelnök hivatala előtt.

Az ellenzéki politikát ugyanakkor szerinte nem csak a hagyományos, hanem a közösségi média is „túszul ejtette”, a politikusok ugyanis már sajtómegjelenésben és Facebook-like-okban mérik a sikert, nem pedig abban, hogy mennyi támogatójuk van. Ceglédi szerint ezért veri orrba őket időről időre a választás eredménye, mert eltávolodtak a valóságtól, helyette a saját véleménybuborékjukban léteznek.

A politikai elemző úgy véli, az ellenzéki sajtó is csapdahelyzetben van, mivel témaválasztásaiban meg kell felelnie a külföldi finanszírozók, valamint a támogatást nyújtó olvasók elvárásainak is. Az elemző leszögezte, szerinte önmagában nincs probléma azzal, ha külföldről támogatnak egyes sajtótermékeket vagy pártokat, de ha valakit zavar az, hogy az oroszok vagy a kínaiak igyekeznek befolyásolni a politikát Európában, akkor az Egyesült Államok ilyen irányú törekvéseiről is hasonlóan kellene gondolkodnia.