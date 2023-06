Csábító programokkal vár Budapest az első nyári hétvégén

Változatos programokkal léphetünk be a nyárba a június 3. és 4. közötti hétvégén. Szombaton a négylábúak kedvelőit várják egy Örökbefogadó napra a Majomhozban, a Kórusok Éjszakáján pedig több koncert is lesz a Palotanegyedben. Ha mozgással töltenénk a szabadidőt, részt vehetünk tematikus túrán a Duna–Ipoly Nemzeti Parkban vagy nevezhetünk a 28. ALDI Női Futógálára is.