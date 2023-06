Gyorshajtáson kaptak egy magyar rendőrt az autópályán

Még május 26-án az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán rögzítették egy fedélzeti kamerával a szabálytalankodó rendőrt. A videón jól látható, hogy a megengedett 130 kilométer per óra helyett több mint 150 kilométer per óra sebességgel haladt a rendőrautó.

Egy névtelenséget kérő személy autós fedélzeti kamerája rögzítette a felvételt, amin látható a gyorshajtó rendőrautó. A videó 2023.05.26. (péntek) 09:42 órakor készült az M3-as autópályán (Miskolc felé), az „Eger-Ózd” lehajtó után.

A felvételen jól látható, hogy a rendőrautó a megengedett 130 km/h helyett 154 km/h-val közlekedett az autópályán, megkülönböztető jelzéseit nem használta – írta a videót közzétevő Budapesti Autósok.

A videón egyébként az látható, hogy a rendőrautó halad a belső sávban, de ezen kívül más nem. Az is látható, hogy a kamerás autót vezető sofőr is 154 km/h-s sebességgel halad. Tehát a rendőröket „lebuktató” autós is szabálytalanul közlekedet

Végül a Budapesti Autósok. is fűzött még egy kommentárt az esethez. „Mi ennyit tennénk hozzá: Nem hálás feladat ilyen eseteket posztolnunk, hiszen egy objektív portált szeretnénk üzemeltetni, másfelől egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a rendőrség tiszteletnek örvend” – írták.