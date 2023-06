Eltűnhetnek a patikák polcairól egyes gyógyszerek

Egy szerdán kihirdetett rendelet szerint a kormány megváltoztatja a gyógyszergyártókra kivetett extraadóztatás szabályait. Ennek értelmében a támogatott, 10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek után 20 százalék, az ennél drágábbak után az eddigi 28 százalék helyett 40 százalék extraadót kell a gyártóknak és forgalmazóknak befizetni július elsejétől – írja a Népszava.

Még nem behatárolható, hogy mi lesz a rendelet következménye, és a nemzetközi gyártók még nem reagáltak arra, hogy az említett feltételek mellett továbbra is forgalmazzák-e készítményeiket a magyar piacon, vagy inkább kivonják őket.

Ha a gyógyszergyártó cég nem vonul ki Magyarországról, de olyan készítménye van, amelynek gyártása bármi okból akadozik, akkor az ilyen termékekből elsősorban oda szállítanak, ahol a magyarországinál kedvezőbbek a forgalmazási feltételek.

Néhány modern gyógyszert már most is érintenek néha ellátási zavarok, előfordult már hiány például egyes inzulinokból, véralvadásgátló szerekből, daganatos betegeknek adható tápszerekből. Az extraadó miatt olyan életmentő készítmények is a listára kerülhetnek, mint a súlyos allergiás rohamra használatos adrenalin-autoinjektor.

A Népszava beszámolója szerint ha kivonul egy gyógyszeripari cég a magyar piacról, az gyakorlatilag visszavonhatatlan szokott lenni. A lapnak nyilatkozó gyógyszerpiaci elemző szerint egyes hatóanyagok teljesen eltűnhetnek Magyarországról.