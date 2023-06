Egy 14 éves fiú szexuálisan bántalmazott egy nála is fiatalabb kisfiút

A 14 éves fiú több társával együtt egy buszmegállóban támadta meg a 11 éves kisfiút iskola után.

A támadó a sértettet földre lökte, rátérdelt a mellkasára, majd megpróbálta nemi szervét a szájába tenni. A bántalmazott gyerek sírva rohant a szüleihez, és azóta az utcára is fél kimenni – számolt be a TV2 Tények.

A támadót most – egy héttel a történtek után – tartóztatták le. Mint kiderült, másokkal is erőszakoskodott, és büntetőeljárás is folyamatban van ellene. A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, de a döntés nem végleges, mivel szülei fellebbeztek ellene.

A letartóztatott fiú családja mindezek után Facebookon kezdte el fenyegetni a megtámadott fiú szüleit, amiért a rendőrök elvitték a gyereküket.

Mint a sértett kisfiú anyja elmondta, szerintük a gyerekük nem csinált semmi rosszat, sőt a bántalmazott fiú a hibás, amiért éppen akkor éppen arra járt.