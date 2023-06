Újabb fejezetéhez érkezett a normafai Anna-rétre tervezett Szűz Mária a Világ Királynője Engesztelő Kápolna hosszúra nyúlt története. A beruházást kézbe vevő Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ugyan megtalálta a létesítést vállaló céget, de titokban tartja az építés részleteit, amivel az önkormányzatot is nehéz helyzetbe hozza.

Márciusban sajtótájékoztató keretében jelentette be a XII. kerület polgármestere, Pokorni Zoltán, illetve az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye részéről Erdő Péter bíboros, hogy az egyház átveszi a hegyvidéki önkormányzattól a Normafánál az Anna-rétre tervezett minikápolna megépítésének feladatát.

Eredetileg az önkormányzat lett volna az építtető, a 30 négyzetméternél valamivel kisebb kegyhely megépítésére kiírt közbeszerzést megnyerő céggel (Sampo Consult Kft.) azonban a megemelkedett építőipari anyagárakra hivatkozva felbontotta a szerződést. A költségek fedezésére meghirdetett adománygyűjtést ugyanakkor nem állította le, hanem a katolikus egyházzal kötött megállapodást a projekt folytatásáról. Ennek értelmében az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye számára nemcsak a terveket, de az összegyűjtött adományokat is átutalja az önkormányzat.

Homályban hagyott fejlesztés

Pokorni Zoltán polgármester az adománygyűjtésről korábban azt mondta, hogy igény esetén a nagyobb összegű adományt fizetőkkel szerződést kötnek arra az esetre, hogy ha mégsem épülne meg a kápolna, a pénzüket visszakaphassák. (Az adományozók között van Kovács Ákos zenész-énekes és Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész is.) Azt is jelezte, hogy a kápolnaépítésben nem szükséges az egyház pénzügyi szerepvállalása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint eddig összegyűjtött több mint 70 millió forintból 54 millió 984 ezer forintot már át is utaltak a Főegyházmegyének.

A Főegyházmegye hivatala által az Anna-réti Szent Anna kápolna létesítése kiírt pályázata az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalán közzétett információk szerint a közelmúltban már le is zárult, szerződéskötési, teljesítési szakaszba lépett.

Ugyanakkor sem a megkötött szerződésről, sem az abban szereplő ajánlattételi árról nem közöltek semmilyen adatot, így nem tudni, hogy kivel kötöttek szerződést, és mennyibe is kerül majd pontosan az adományozóknak a kápolnaépítés.

Május közepén ezért kérdésekkel fordultunk a pályázatot kiíró Főegyházmegyéhez egyebek mellett azt kérve, hogy az átláthatóság követelményének megfelelve tegyék elérhetővé az EKR oldalán (vagy közöljék lapunkkal) a nyertes cég nevét, és a kivitelezésre ajánlott vállalási összeget. Kérésünkre semmilyen választ nem kaptunk.

A pontos bekerülési összeg ismerete azért is lenne fontos, mivel az önkormányzat sem kevesebb adományt nem utalhat – hisz ezzel megsértené az egyházzal kötött megállapodást (mely szerint az átadott projekt megvalósítása nem kerül az egyháznak pénzbe) – de többet sem, hisz az adományozók célhoz kötötten adták a pénzüket.

Kovács Gábor közbeszerzési szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy Főegyházmegye a közbeszerzési eljárások lebonyolítására működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén folytatta le közvetlen felhívással induló értékhatár alatti beszerzését. Ez a felület lehetőséget ad arra, hogy az ajánlatkérő dokumentumokat hozzon nyilvánosságra, mégsem érhető el sem a szerződés, sem pedig egy tájékoztató a beérkezett ajánlatokról. Úgy vélte,

a Főegyházmegye működésének és gazdálkodásának átláthatósága megkövetelné, hogy az adományok felhasználása is transzparens módon történjen. Ez erősítené az adományozók elkötelezettségét, ugyanakkor növelné az általános közbizalmat is a szervezet iránt.

Semmi nem tiltja ugyanis ezeknek az alapvető információknak (adott esetben a saját beszerzési szabályzatának) a nyilvánosságra hozatalát.

A márciusi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy április második felében megkezdődhet a kivitelezés, ebben az esetben szeptemberre meg is épülhet a kápolna. A helyszínen azonban eddig egyetlen kapavágás sem történt. Az Anna-réten, a Salamin András által 1992-ben építtetett Szent Anna kápolnánál gyülekező zarándokok megmutatták az új, Szűz Mária a Világ Királynője Engesztelő Kápolna tervezett helyét, mely alig 60-70 méterre lesz a Szent Anna kápolnától. Azt mondták, legkorábban októberre várható a megvalósítása.

A kápolna engedély szerinti megépítési összegét a XII. kerületi önkormányzat 127 millió forintra becsülte, de a nyertes ajánlati összegről ők sem kaptak információt.

(Borítókép: az Anna-réti kápolna. Fotó: Ambrus Balázs / Index)