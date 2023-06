Kártérítést akarnak a megerőszakolt és meggyilkolt kislány szülei

Négy éve, Szekszárdon egy 19 éves fiatal megerőszakolta és megölte saját unokahúgát, a hatéves Leonettát. Az elkövető azóta fegyházbüntetését tölti. A kislány szülei most egy civil szervezet segítségével kártérítési pert indítanak a gyilkos és a temetkezési cég ellen is. Összesen hatvanmillió forintot akarnak behajtani rajtuk.

Négy évvel ezelőtt egy 19 éves férfi megerőszakolta, majd megölte saját unokatestvérét, a hatéves Leonettát. Az elkövető először elcsalta a kislányt egy tóhoz, ahol egy kővel többször is fejbe verte, majd a holttestét a vízbe dobta. A kislány tetemére édesanyja talált rá – számolt be az RTL Híradó.

A gyilkossággal vádolt fiatal másodfokon huszonegy év tizenegy hónap fegyházbüntetést kapott – azért nem életfogytiglanit, mert a gyilkosság idején nem töltötte be a huszadik életévét.

A megölt kislány szülei most úgy döntöttek, hogy újra bíróságra mennek egy jogvédő szervezet vezetőjének segítségével. Céljuk, hogy 30 millió forint kártérítést hajtsanak be az elkövetőn és a temetkezési cégen is – utóbbin azért, mert szerintük kegyeletsértő módon szállították el a holttestet.

A jogalkotó azt mondja ki ebben az esetben, hogy kártérítést lehet előterjeszteni a gyilkos ellen. Mi elő is fogjuk terjeszteni. Az apuka kérése alapján a gyilkostól 30 millió forintra tartunk igényt

– mondta az RTL Híradónak Vidák Aladár, a Reménytelen Ügyek Harca Jogvédő Egyesület országos elnöke.