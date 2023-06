Kóbor János lánya színpadra született, és a színpad is imádja őt

A hétvégén tartották a Gyöngyhajú lány balladája című darab első nyilvános előadását. A darabban a főszerepet az Omega együttes két évvel ezelőtt meghalt ikonikus tagjának, Kóbor Jánosnak a lánya, Léna alakítja.

Az előadást Kóbor János özvegye, Zsóka is megtekintette, aki a Bors kérdésére válaszolt azzal kapcsolatban, hogy lányának egyben felnőtté válását is jelenti-e ez a darab.

Az elmúlt időszak szomorú eseményei miatt sajnos nem most, hanem akkor, amikor Mecky elment. Egyébként is sokat volt mindig felnőttek között, és most pedig szinte felnőtt nőként állja meg a helyét a színpadon! Végtelenül örülök, hogy így megsegít bennünket a Jóisten. Tudom, mindig csak jókat mondok a lányomról, biztosan unalmas már, de valahogy Léna a színpadra született, és a színpad is imádja őt