A szakértő szerint 2024-ben is lesz nyugdíjkorrekció

2024-ben is garantálható a nyugdíjak reálértékének növekedése, hiszen a kormány jövőre is az infláció mértékével megegyező, hat százalékos emelést hajt végre, februárban is lesz – már emelt összegű – 13. havi nyugdíj és nyugdíjprémium is várható – mondta Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője az M1 aktuális csatornán vasárnap este.