Megérkeztek a tüntetők a Belügyminisztériumhoz, el van kerítve az épület

17:50 – A továbbiakban az Adom Diákmozgalom több tagját is bemutatták. Van, aki mindössze 12 éves volt, amikor csatlakozott a szervezethez, ma pedig már – bár még mindig csak 14 éves – elnöki feladatokat lát el. Akad olyan diák is, aki szintén csak 15 éves, de már jó ideje aktívan részt vesz az akciók szervezésében.

17:45 – A tanárok után két szülő lépett színpadra. Gönczi Andrea a Magyar Anyák szervezet nevében kiemelte, hogy pedagóguscsaládból származik, és bár anno azt hitte, hogy az ő szülei nehéz helyzetben vannak, azok, akik ma tanítanak, sokkal nagyobb kihívásokkal találkoznak nap mint nap. „Nem kapják meg azt a megbecsülést, ami járna nekik” – jelentette ki.

Rácz Béla szintén a szülők képviseletében külön köszönetet mondott az óvodai és bölcsődei dolgozóknak, akikről kevesebb szó esik. Ezt követően a szintén június 4-ei, nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva kijelentette: „az oktatás szétbomlasztása a XXI. század Trianonja.”

17:35 –Pál Alexandra szintén a PDSZ képviseletében hangsúlyozta: a tanárok nem olyan pedagógusnapot szeretnének mint a mostani.

Több mint másfél éve tiltakozunk, azóta nem hallgatnak meg bennünket, fenyegetnek, kirúgnak, a bosszútörvénnyel pedig még nagyobb nyomorba taszítanak. Elegünk van, nekünk is jogunk van az emberhez méltó élethez

– szögezte le, hozzátéve, hogy a Pintér-féle elnyomásból többet nem kérnek.

17: 25 – Tarnai Katalin a PDSZ képviseletében arról beszélt, hogy hála és köszönet illeti a diákokat. „Rettentő nagy erőt és sok erőt adtak nekünk a tanulók. Most már egy oldalon állunk, közös a célunk, köszönet illeti a szülőket, nagymamákat is” – mondta.

Lehet, hogy ez az utolsó közalkalmazotti pedagógusnapom

– jelentette ki. Hozzátette: Dolgozott általános iskolában, gimnáziumban, de most a pályája végén azon kell gondolkodnia, hogy cserben hagyja-e a diákjait, vagy esetleg saját magát áldozza fel. Emlékeztetett, hogy a tárca pedagógusnap alkalmából egy közleményt adott ki, melyben azt írták: „soha nem látott fizetésemelés érkezik a tanároknak”.

Sürgősen rendezni kell ezt a mesedélutánt

– emelte ki.

17:20 – A Belügyminisztérium épülete előtt a felszólalásokat Bozai Ákos, az Adom Diákmozgalom szóvivője kezdte. A 17 éves diák elmondta: „ma nem tüntetni, nem tiltakozni, nem kordont bontani jöttünk, hanem azért, hogy megünnepeljük a pedagógusainkat”.

17:15 – Megérkeztek a tüntetők a Belügyminisztériumhoz. Úgy tűnik, a múlt heti események után a tárca épületét már eleve lekerítették, nehogy valaki felmásszon az oldalára, mint ahogyan az a múlt héten több alkalommal is megtörtént. Mint ismert, június 1-jén, csütörtökön többen is matricákat ragasztottak az épületre, alig pár perc elteltével azonban a rendőrök is megjelentek. Ezt szerették volna most kivédeni az egyenruhások, akik most is nagy erőkkel a helyszínen vannak.

17:08 – A tömeg elérte a Deák Ferenc teret, innen már csak pár perc séta a Belügyminisztérium, ahol beszédek is lesznek. A diákok az estére hangolódva azt skandálják: „A könnygáz nem tanít”, „Ünnepeljük meg a tanárainkat”.

17:00 – Schermann Fruzsina, az Adom Diákmozgalom elnöke a helyszínen az Indexnek elmondta: bár nem ellenzik az alternatív ellenállási formákat sem – amelyekre a korábbi tüntetéseken bőven akadt példa – azt szeretnék, ha a mai egy békés esemény lenne, ami valóban a pedagógusok megbecsüléséről, tiszteletéről szól.

Ettől függetlenül a hivatalos program végetértével bármilyen spontán akció benne van a pakliban, biztos vagyok benne, hogy már a rendőrök is nagy erőkkel készülnek, korábban is szükségesnek tartották, hogy néhány tüntető diákot megállítsanak, a fociultrákkal távolról sem jártak el ilyen szigorúan

– mutatott rá.

Arra a kérdésre, hogy miként értékeli a hamarosan véget érő tanévet, úgy felelt, hogy a diákok és a tanárok is nehéz időszakot tudhatnak maguk mögött, mindenki pihenni szeretne. Mindezek ellenére kisebb akciókra a nyári szünetben is lehet példa, de nem ezekben a hetekben fog 80-100 ezer ember utcára vonulni.

Hosszú távon ugyanakkor nagy erőkkel folytatni kell a tiltakozást, ezt az ügyet még közel sem tekintjük lezártnak

– hangsúlyozta.

16:55 – Gyűlés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben 2023. június 5-én Budapest V. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Tilos megállni:

2023. június 5-én 8 órától 20 óráig a Budapest V., Széchenyi rakparton a Széchenyi István tértől a Garibaldi utcáig.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

2023. június 5-én 16 órától 18 óra 30 percig a Budapest V., Oktogon – Andrássy út – József Attila utca – Széchenyi István tér útvonalat.

16:45 – Megindult a menet a Belügyminisztérium felé az Andrássy úton át. Ezzel egyidőben pedig felcsendültek a már ismert rigmusok is. „Nincs tanár, nincs jövő”, „Gyertek velünk”, „Szabad ország, szabad oktatás – skandálják a résztvevők.

16:30 – Még gyülekeznek az Oktogonnál, az egyik szervező arra kérte a diákokat, hogy készítsenek egy molinót, amelyen azt tüntetik fel, mit köszönnek meg vagy mit üzennek a tanáraiknak. A fehér lepedőre több felirat is felkerült, többek között az alábbiak:

Köszönöm a mérhetetlen kitartást,

Köszi, hogy még elviselitek ezt,

A sztrájk a minimum,

Hősök vagytok.

A szervezők célja, hogy a fenti üzeneteket eljuttassák Pintér Sándorhoz.

„A kormány nem hogy nem becsüli meg a tanárainkat”

Mint arról korábban beszámoltunk, idén június 4-én, vasárnap köszöntöttük a köznevelésben és felsőoktatásban dolgozókat, de az Adom Diákmozgalom úgy döntött, hogy június 5-én is pedagógusnapot tart. Döntésüket az alábbiak szerint indokolták:

Úgy látjuk, a kormány nem hogy nem becsüli meg a tanárainkat, de kihasználja és bünteti őket. Kihasználja az odaadó munkájukat, amit nap mint nap tesznek meg a diákjaikért, az országért. És bünteti, mikor kiállnak magukért és egymásért. Mi azt szeretnénk, ha a tanártársadalom, – ha csak egy napra is – de fellélegezhetne

– írták korábbi közleményükben.

A diákszervezet kora délutánra pedagógusnapi gálát szervezett az Eötvös10 Kulturális Központba, ahol a tüntetések ismert arca, Pankotai Lili is felszólalt.

A program folytatásaként 16:30-tól 18 óráig vonulással egybekötött kiállást hirdettek. A vonulás az Oktogonról indul, és a Belügyminisztériumnál ér véget, ahol beszédek is lesznek.

Az eseményünk a tiszteletről, megbecsülésről is ünneplésről szól, így szeretnénk, ha a vonulás jó hangulatban telne. Biztatunk mindenkit, hogy dobokat, kereplőket, buborékfújót is hozzanak! A felszólalásainkat is békés, emelkedett hangulatban szeretnénk megtartani. Később szeretnénk virággal ünnepelni a pedagógusainkat, ehhez várjuk a csokrokat és egy szál virágokat is! Végezetül egy üzenetet is fogunk hagyni az oktatásért elméletileg felelős vezetőknek

– vetítette elő az az Adom Diákmozgalom.

Ahogy arról szintén írtunk, múlt hét csütörtökön is demonstrációt tartottak a Belügyminisztériumnál, de a tüntetők végül a Karmelitánál kötöttek ki. Beszámolónkat ide kattintva tekintheti meg.

