Karácsony Gergely: Budapest nem fogja csökkenteni a közszolgáltatások minőségét

Kedden adja be a keresetét a főváros annak érdekében, hogy a szolidaritási hozzájárulás címén befizetendő 25 milliárd forintot ne kelljen átutalniuk az államkincstár számára. Budapestnek van egy B terve is, de azt egyelőre nem ismertette Karácsony Gergely főpolgármester.

Kedden nyújtja be a Fővárosi Törvényszékre a közigazgatási per keresetét a Fővárosi Önkormányzat, hogy „érvényt szerezzenek a budapestiek jogainak és pénzének” – jelentette be Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Megismételte, hogy az „önkormányzati sarcnak” nevezett szolidaritási hozzájárulás idén 58 milliárd, jövőre azonban már – a költségvetés tervezetéből kiolvashatóan – 75 milliárd forintra is emelkedhet a főváros esetében. Véleménye szerint

ez nem csupán Budapest-, de Magyarország-ellenes kormányzati döntés, amely „nemcsak erkölcstelen, de törvénytelen is”.

Az Alaptörvény és az önkormányzati törvény is kimondja ugyanis, hogy az önkormányzatok állami normatívára jogosultak, mint ahogy azt is, hogy vagyonukat, tulajdonukat nem lehet elvonni.

A főpolgármester úgy látja, hogy az idei elvonás 25 milliárd forinttal magasabb a kötelező feladataira átutalt állami normatíváknál, és megtartja magának a saját céljaira.

Úgy fogalmazott, nem igaz, hogy a befolyó szolidaritási hozzájárulásból a szegényebb településeket finanszírozzák. Emlékeztetett, az 58 milliárd pontosan megegyezik azzal az összeggel, amit a Bethlen Gábor Programból Tiborcz István érdekeltségébe juttatott a kormány. Cser-Palkovics András, a Fidesz székesfehérvári polgármestere a múlt héten jelezte, hogy nem ért egyet a szolidaritási hozzájárulás mértékével.

Negatív szám

A keresetben azt kérik, hogy a bíróság adjon azonnali jogvédelmet, azaz a per lezárásáig tiltsa meg az alperes Magyar Államkincstár számára az inkasszózást. E kért jogvédelem esetében két hét alatt születhet döntés, míg a per egésze – melyben a 25 milliárdos követelés jogosságát vitatják – ez évben zárulhat le. (Az összeg nem szerepel a keresetben, de kiolvasható belőle.)

Karácsony Gergely elmondta, amikor az államkincstár összevezeti a Fővárosi Önkormányzat bevételeit és a központi támogatásból befolyó bevételeit, akkor Budapest számára egy negatív szám jön ki.

Jelenleg arról nincs jogorvoslatot maga után vonó határozat, hogy mennyi befizetésre kötelezett, illetve mekkora állami normatívára jogosult az önkormányzat. „Ez sehol nincs leírva, egyszerűen közli az államkincstár” – fogalmazott.

Hozzátette, ha nincs határozat, nincs jogorvoslati lehetőség, ezért a pernek eljárásjogi jelentősége is van.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy Budapest semmi esetre sem csökkenti a közszolgáltatások minőségét, és azt is hozzátette, hogy ugyan egy vesztes per esetére van „B” tervük is, de annak közlésével nem akarják aláásni az általuk remélt döntés „A” forgatókönyvének megvalósulását.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2023. január 23-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)