Szijjártó Péter: Higgyék el, nem jelentenek veszélyt az akkumulátorgyárak

A beszélgetés elején Szijjártó Péter politikában tett első lépéseire terelődött a szó, ahol a külügyminiszter elmondta, hogyan lett még a kétezres években a kommunikációért felelős ember Orbán Viktor mellett.

A hazai akkumulátorgyárak építése is szóba került. Ennek kapcsán Szijjártó Péter megjegyezte, hogy maga is csak néhány kilométerre lakik a gödi Samsung-gyártól, és nem tartja veszélyesnek a technológiát, amelyet a lítium-akkumulátorok előállításához alkalmaznak. A külügyminiszter nem tartja szerencsésnek, amikor az emberek jogos félelmét a maguk politikai hasznára használják fel.

Kiderült az is, hogy a futball az a terület, ahol Szijjártó nem mindig ért egyet Orbán Viktorral. Aztán arra kérdésre, hogy valóban eltüntették-e a lélegeztetőgép-beszerzések dokumentumait a külügyben, a miniszter azt mondta,

erről fogalmam nincs, de nem hiszem, hogy ilyen történt.

A maláj ügy, vagyis a lélegeztetőgép-beszerzés részleteinek utánanéz a miniszter – ígérte meg a műsorban.

Ennek kapcsán Szijjártó Péter elmondta, hogy annak idején rosszul érintette, amikor kapott hideget és meleget is a járvány alatti lélegeztetőgép-beszerzéseket illetően. De beszélt arról a matematikai modellről is, amely azt írta le, hogy a járvány hazai terjedése esetén mekkora mennyiségben lesz szükség ezekre az orvosi eszközökre, hogy minél kevesebb ember halálát okozza a koronavírus.

Kérdésre válaszolva, hogy atlantista-e a külpolitikában, Szijjártó Péter azt mondta, bizonyos tekintetben igen, de ha Kínával kell erősíteni a gazdasági kapcsolatokat, akkor vajon Nyugat-ellenesnek fogják-e tartani?

Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja volt és marad is – erősítette meg Szijjártó Péter. Azt elismerte, hogy vannak vitáink az uniós vezető testületekkel, mert szerinte, bár teljesítettük az ősszel ránk kirótt 17 terület korrekcióját, az nem elég Brüsszelnek, mindig újabb és újabb kifogásokkal jönnek elő.

Brüsszelben nem tudják megemészteni, hogy itt van egy kormány, amely széles társadalmi és parlamenti többséggel rendelkezik, és ez a kormány néha a mainstream álláspontokkal szembemenve nekik kényelmetlen kérdéseket feszeget.

Szó volt arról is, hogy miért nem kérették be a Külügyminisztériumba a szerb nagykövetet, miután Koszovó északi részén magyar békefenntartók is megsérültek, amikor a helyi szerb kisebbség zavargásokat szított.

A Konkrétan legújabb adásában Rónai Egon arról is beszélgetett Szijjártó Péterrel, hogy

nem volt-e kommunikációs hiba, ahogyan a kormány az akkumulátorgyárak kérdését kezelte;

mennyire szigorúak a hazai szabályok, amelyket egy akkugyár építésekor be kell tartani;

hogyan látja a kormány tevékenységét a koronavírus-járvány legelején;

Magyarországon nem létezik rendszerszintű korrupció – állítja Szijjártó Péter;

vajon életre kelthető-e még a V4-együttműködés;

mikor ratifikálja a magyar parlament a svédek NATO-tagságát?

(Borítókép: Szijjártó Péter. Fotó: Kaszás Tamás / Index)