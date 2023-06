A hétfői, kabaré jellegű tárgyalás után kedden reggel a tizennegyed- és a tizenötödrendű vádlottakat, egy kecskeméti házaspárt hallgatta meg Tóth Erzsébet bírónő a Fővárosi Törvényszéken a Schadl–Völner-perben. Az utolsó vádlotti meghallgatáson Schadl György, R. Róbert és az ötödrendű vádlott, A. Tamás is jelen volt.

Kedden reggel a kecskeméti házaspárként ismert tizennegyed- és tizenötödrendű vádlottak álltak a bíróság elé. A vád szerint ők működtek közre abban, hogy egy alapítványi iskola működési engedélyt kaphasson. Velük zárul a vádlotti meghallgatás, a hónap második felében tanúmeghallgatásokkal folytatódik Schadl György, Völner Pál és R. Róbert büntetőügye.

Az első három előkészítő ülésen a huszonkét vádlott nyilatkozott arról, lemond-e a tárgyalásról, és elfogadja-e az ügyészség javaslatát. Tíz vádlott – köztük hat bírósági végrehajtó – döntött úgy, hogy beismeri bűnösségét. A bíróság az esetükben május 4-én hozott ítéletet: a vádlottakra másfél és két év közötti, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, a korábbi bírósági végrehajtókat öt évre eltiltotta a végrehajtói munkától, kettejük esetében pedig vagyonelkobzást is elrendelt.

A. Tamást a hónap elején hallgatta meg a bíróság, amikor is remegő kézzel olvasta fel a vallomását, amelyben részben elismerte a terhére rótt bűncselekményeket, de tagadta, hogy ügyésznek adta volna ki magát.

A vádirat szerint ügyésznek adta ki magát, hogy elhitessék a Mátrix Oktatási Intézmény tulajdonosával, hogy több millió forintért a magasabb szinteken intézkedni tudnak az elhúzódó engedélyeztetési eljárás felgyorsításáért. Az ötödrendű vádlott elmondása szerint ő tényleg közbenjárt az engedélyeztetési ügyben, de jogi munkát végzett. Azt viszont elismerte, hogy a megszerzett információkért pénzt kért.

Elsőként a tizennegyedrendű vádlott P.-né Zsuzsát hallgatta meg a bíróság, aki fenntartja a korábbi vallomását, de szerette volna kiegészíteni:

A. Tamás soha nem beszélt pénzátadásról, és én soha nem éltem vissza a hivatali munkakörömmel.

A vádlott többször is hangsúlyozta, hogy soha nem keveredtek olyan szituációba, amikor pénzről lett volna szó. Kérte, hogy a tárgyalás további részén ne kelljen részt vennie, a személyes kérdésekre nem akart válaszolni.

Tóth Erzsébet bírónő a vallomás kiegészítése után részletesen olvasta fel a nő a nyomozás alatt tett vallomásait. Ezekre reagálva Schadl György szerint ellentmondásokba ütközött a tizennegyedrendű vádlott, és most találkozott életében először a nővel. R. Róbert azt mondta, szégyelli, hogy ilyen helyzetbe kerültek, de bocsánatot nem kér, mert nincs miért. Ő is állítja, most találkozott először a tizennegyed rendű vádlottal.

Hétfőn délelőtt rekordgyorsan, mindössze huszonöt perc alatt hallgatta meg Tóth Erzsébet bírónő a huszadrendű vádlottat. Sz. Gábor a személyes jellegű kérdéseire is zavaros választ adott, hosszú percekig tartott kibogozni, hogy a sofőr házasságban él-e, avagy sem.

Sz. Gábor arra a kérdésre, hogy korábban miért állt bíróság előtt, azt a választ adta, hogy „valami százezer forint értékű marhaság miatt”. Mire a bírónő közölte vele, hogy a Btk. nem ismer ilyen bűncselekményt.

A vád szerint Sz. Gábor volt az a sofőr, aki elvitte S. Etelkát, az ügy tizenharmadrendű vádlottját, hogy felvegye a hetvenmillió forintnyi „váltságdíjat” R. Róbert szabadságáért cserébe.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)