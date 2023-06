Ismét távozik egy újságíró a Telextől

Janecskó Kata bűnügyi újságíró is távozik a telex.hu portáltól. Ezzel ő rövid időn belül a hatodik személy, aki otthagyja a lapot, miközben néhány napja a főszerkesztői poszton is változás történt.

Előzőleg beszámoltunk arról, hogy a laptól szinte egy időben távozott Munk Veronika alapító főszerkesztő, valamint Lovas Gergely főszerkesztő-helyettes. Nem sokkal később Rovó Attila alapító főszerkesztő-helyettes, valamint Haász János is otthagyta a lapot. Hogy pontosan mi vezetett ehhez, azt leginkább csak találgatni lehet.

Aztán a múlt héten is újabb nagy változásokra derült fény a lapnál: kiderült, hogy Tóth-Bíró Marianna főszerkesztő-helyettes is távozott (egyes források szerint távozni kényszerült), miközben Dull Szabolcs főszerkesztő megvált a főszerkesztői széktől (saját elmondása szerint önszántából, a Media1 portál szerint viszont a dolog előzménye az volt, hogy egy puccs készülődött ellene, és még többen akartak távozni, ha a székben marad). Múlt hét pénteken az is kiderült, hogy ki lesz az utódja.

Most ugyancsak a Media1 értesült arról, hogy otthagyja a portált Janecskó Kata bűnügyi újságíró, a Telex Nyomozó című podcastjának készítője is. A műsort Munk Veronikával közösen készítették, akivel emberileg-szakmailag egyaránt közel állnak egymáshoz, és az utolsó adás hétfőn került fel az oldalra.

Janecskó Kata azt is elmondta, hogy miért távozik.

A Media1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: ő maga mondott fel, egyrészt személyes okokból kifolyólag, mert nagyon hiányoznak neki azok a számára kedves, szimpatikus szakemberek, akik az utóbbi időkben távoztak a laptól. Másrészt pedig a jövőben saját projektjeire kíván fókuszálni, könyveket készít, és hosszú távon esetleg egy újabb podcastba is belevágna, de szerkesztőséghez most nem készül menni. Utalt ezenkívül arra is, hogy magánjellegű okai is vannak a döntésének.

Az újságíró a saját Facebook-oldalán is megerősítette a távozás hírét, és egy apróbb kiegészítést is tett. Mint mondta, már hónapokkal ezelőtt döntött arról, hogy távozik, tehát az előző hét pénteken bejelentett fejleményekhez/puccshoz nincs köze, mindössze a podcast utolsó műsorát akarta megvárni, mielőtt elmegy.

A Telex.hu szerkesztőségének tagjai 2020 júliusának végén mondtak fel az index.hu-nál, kommunikációjuk szerint veszélyben érezték független működésüket. Állításuk szerint azóta olvasói támogatásokból készítik lapjukat. A lap pénzügyi adataiból azonban kiderült, hogy a kiadó egyre több külföldi forrásban részesül. E juttatások közül is kiemelkedik a Telexbe történt amerikai „beruházás”, amikor a Biden-adminisztrációhoz ezer szállal kötődő DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) nevű szervezet két évre 740 ezer dollárral, azaz mintegy 300 millió forinttal támogatta a Telex oktatóközpontját.

A Telex a Digitális Közönségmérési Tanács adatai szerint májusban a 8. leglátogatottabb oldal volt a magyar médiapiacon.