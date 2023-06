Alkuk által fogva tartott fantompolgármesterre nincs szükség

Csepel önkormányzatát 2010 óta fideszes polgármesterek vezetik, s bár a település fejlődik, a XXI. kerületet a szélesebb nyilvánosságban épp a korábbi és a jelenlegi polgármester konfliktusa emelte vissza Budapest térképére. Egy évvel az önkormányzati választások előtt Csepel polgármesterével, Borbély Lénárddal tekintettük át a politika helyi viszonyait, a jobboldal előtt álló dilemmákat, de arról is beszéltünk, miért képes Zámbó Jimmy halála után 22 évvel is megtölteni a Csepeli Munkásotthont.

Borbély Lénárd 2014 óta Csepel polgármestere, az ezt megelőző négy évben a XXI. kerületet vezető Németh Szilárd alpolgármestere volt. A várospolitikust egyebek mellett arról kérdeztük, hogy

milyen a Fideszhez fűződő viszonya a párttagsága elvesztését követően,

ha nincs mögötte párt, milyen tervei vannak a jövő évi önkormányzati választásokat illetően,

az elkövetkezendő egy évben, amikor mindkét oldalról „lőnek rá”, végezhető-e érdemi munka,

miért nem épül az, aminek már évekkel ezelőtt meg kellett volna Csepelen épülnie,

hol és miért van még most is jelen Zámbó Jimmy.

Egy internetes mém szerint sokan nem is tudják, hogy Csepel Budapest része. Azt hiszik, hogy vidék. Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke azonban azzal, hogy feloszlatta a helyi Fideszt és ezzel megszüntette az ön párttagságát is, sokat tett azért, hogy felhívja a XXI. kerületre a közvélemény figyelmét. Mit szól az efféle településmarketinghez?

Valóban van egy ilyen sztereotípia Csepellel kapcsolatban, amit meg is erősített a 2019-es kampányban Karácsony Gergely, aki maga sem tudta pontosan, hogy hol is van pontosan a városrészünk Budapesten belül. Ezzel együtt szerintem nem politikusok akciói helyezik fel a térkép megfelelő helyére Csepelt, hanem az a számtalan pozitív változás, ami az elmúlt 10 évben itt történt.

Ha már nem tagja a Fidesznek, attól még tagja lehet egykori pártja frakciójának a Fővárosi Közgyűlésben?

Ugyanabban a felállásban dolgozunk, mint az elmúlt években. A történtek után sem változott a világnézetem: nemzetről, családról és közös konzervatív értékeinkről ugyanazt gondolom most is, mint amikor a Fidesz tagja lettem. Nekem a Fidesszel és Orbán Viktor kormányával soha nem volt vitám. Németh Szilárddal változott meg a viszonyom, aminek a legalapvetőbb oka egy egyszerű lelki ok. „Nem tudom elviselni, hogy nem én vagyok a polgármester” – mondta nekem Szilárd 2015 februárjában, Bánhorvátiban. Minden ide vezethető vissza.

Ha ez így van, akkor miért nem keresi tovább az igazát, például a Fidesz etikai bizottságánál, hogy visszavegyék a pártba?

Mert már nem hiszem, hogy ennek lenne bármilyen értelme. Ugyanakkor azt látom, hogy 2019 óta a csepeli Fidesz frakció egy része külön működött, és számos alkalommal szavazott együtt az MSZP, DK, Momentum közös ellenzéki platformmal. Nehezedik a feladat, de mindig a kerület működőképességének fenntarthatóságát tartom és tartottam elsődleges feladatomnak. Még ebben a kiélezett politikai helyzetben – amikor a testületben nincsen többsége semelyik oldalnak sem – a legfontosabb ügyekben (költségvetés, zárszámadás, cégek beszámolóinak elfogadása) sikerült egyetértésre jutni. Nyilván a képviselők belátták, hogy Csepel önkormányzati rendszerének ellehetetlenítésével 1500 dolgozónk megélhetését is kockára tennék. Lehet ideológiai alapon vitatkozni, de a kerület működésének veszélyeztetése megengedhetetlen. Ezt a mára hatfősre szűkült Fidesz-frakció is belátta, és helyesen döntött, amikor a legfontosabb döntésekhez biztosította a többséget.

Botot dughatnak a küllők közé

Nemrég elfogadta a Parlament a választási törvény módosítását, így már nem lehet időközi választást tartani 2024 júniusa előtt, azaz idő előtt megbuktatni sem tudják, noha ez is benne volt a pakliban. Ez megnyugtatta?

Emiatt egyáltalán nem voltam ideges, és úgy látom, ahogy fogyott a választásig hátralévő idő, egyre kevesebb értelme is lett volna. Az igazi kérdés az, hogy jövő év március 15-ig el kell fogadni a költségvetést, azaz nem sokkal a választás előtt ennek elutasításával dughatnak botot a küllők közé, béníthatják meg Csepelt, de remélem, hogy erre nem kerül sor. A választás pedig új fejezetet nyit majd Csepel életében.

A Fidesz színeire erősen emlékeztető, de a Közösen Csepelért Polgári Egyesület feliratú molinóval pozicionálta magát közösségi oldalán. Ez azt jelenti, hogy jövőre civil jelöltként fut rá a polgármester-választásra?

Igen, hiszen nincs miért hátralépnem. Az elmúlt 10 évben még a pénzügyi lehetőségeinken is túlmutató fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk. Zöldsziget-, gyermeksziget-, sportszigetprogramot indítottunk, rendbe tettük és megvédtük a Kis-Duna-partot, felújítottuk az intézményeinket, hogy csak néhányat említsek. Közösséget építünk. A kormány segítségével, 35 milliárd forint feletti összegből végeztünk 2010 óta útépítési munkákat. Még most is 20 kilométer burkolatlan út van hátra, de több mint 30-at már rendbe hoztunk. Megépítettük az ország talán legkülönlegesebb jégpályáját, a csepeli jégparkot. Az itt élő emberek arra biztatnak – jobb és baloldaliak egyaránt –, hogy folytassam a munkát.

Fantompolgármesterre nincs szükség

Miután a Fidesz elengedte a kezét, az ellenzéki pártok nem keresték meg valamilyen kecsegtető karrierajánlattal?

Látom annak jeleit, hogy nem lenne ellenükre, ha én valamilyen konstrukcióban az ő jelöltjükként indulnék jövőre a választáson. Attól azonban, hogy jogilag már nem vagyok a Fidesz tagja, az értékrendem nem változott.

Kizárt, hogy olyanokkal fogjak össze, akik 2004-ben a határon túl élő magyarok – köztük a nagyszüleim – ellen kampányoltak.

Egy alkuk által fogva tartott fantompolgármesterre egyébként sincs szüksége Csepelnek, én csakis a kerület érdekeit képviselem, hiszen nekem kizárólag Csepel az első.

Nagyjából lehet tudni, hogy kik a baloldal polgármester-aspiránsai, de azt látja már, hogy kit épít a Fidesz az ön jobboldali lehetséges riválisaként?

A józan gondolkodású, jobboldali patrióták most kicsit zavarban vannak. Úgy érzem, hogy a velük ápolt jó viszonyom megmaradt, és nem látom azt, hogy közülük bárki is szívesen vállalná, hogy egy olyan választáson induljon, ahol lesz egy ellenzéki polgármesterjelölt, és leszek én jobboldali független jelöltként.

Nem tart attól, hogy két egymással versengő jobboldali politikus könnyen – akár csak egy közepesen erős – baloldali jelöltet emelhet végül a polgármesteri székbe?

Nincs jelenleg a baloldalon egy kiemelkedő, konszenzusos politikus. 2010 előtt az MSZP-nek hatalmas frakciója volt, de egyrészt azóta teljesen kicserélődött a csapatuk, a mostaniak közül többen büntetőeljárások részesei, vagy büntető ítéletekkel terheltek, másrészt a hitelességüknek az sem segít, hogy az MSZP-frakció két tagja is szorosan kötődik Németh Szilárdhoz, a Fidesz helyi elnökéhez, a Fidesz alelnökéhez. Fizetést is rajta keresztül kapnak. A DK-ban nincs ismert aspiráns, a Momentum pedig hiteltelen és mérhetetlen támogatottságú csapat.

Hogyan készül az elkövetkezendő egy év polgármesteri munkájára, tekintettel arra, hogy az önkormányzat képviselő-testületében rendre gáncsolják fejlesztési elképzeléseit? Lehet így érdemi munkát végezni?

A beruházások üteme, és a kerület pezsgő kulturális élete is ezt igazolja, de az kétségtelen, hogy ez a politikai légkör nagyon sok energiámat leköti, amit másra is fordíthatnék, ezért is mondom azt, hogy történelmi bűn, ami itt, Csepelen történik. Stratégiát kellett váltanom, a működés biztosítása érdekében az összes frakcióvezetővel előzetesen egyeztetek. Ez jó alkalmat kínál arra, hogy világossá tegyem mindannyiuk számára, milyen következményekkel jár, ha egyes rendeletek vagy döntések nem születnek meg.

Nem öröm az elvonás, de a szolidaritás fontos

Mekkora Csepel éves költségvetési főösszege? Idén mennyi szolidaritási hozzájárulást kellett fizetniük?

Az átemelt pénzmaradványokkal együtt nagyságrendileg 35 milliárd forint és 2,3 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás terheli a költségvetésünket. Nyilván nincs olyan polgármester, aki örül ennek, de Csepel vezetőjeként azt mondhatom, hogy mi még kezelhető szintűnek tartjuk ezt az elvonást. Magával az elvvel egyetértek, a települések közti szolidaritásnak van helye a jelen körülmények között.

A Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó Indotek Group csepeli munkásszállóját annak felújításáig átmenetileg bezárják. Az ott lakó embereket tavaly a fűtésszezon kezdetén – amikor a tulajdonos az energiaárak miatt már akkor bezárta volna – még sikerült megmenteni az utcára kerüléstől. Most hová mehetnek?

Május elsején az energiaszolgáltató lekapcsolta a távhőt az épületben, valószínűleg már most sincs meleg víz. A fűtési szezon előtt el kell végezni a teljes fűtéskorszerűsítést, a lakóknak július 31-éig valóban ki kell költözniük. A 238 ember között vannak gyerekek és 18 nyugdíjas is. Én azt javasoltam a képviselő-testületnek, hogy segítsünk nekik azzal, hogy a meglévő, komfort nélküli lakásainkat – melyek jelen állapotukban kiadhatatlanok – lakhatóvá tesszük, majd a munkásszálló lakóinak egy belső pályázaton rendelkezésükre bocsássuk. Ha ugyanis nem kapnak segítséget, legfeljebb vidékre tudnak költözni, ezzel viszont gyermekeik is kiszakadnának a környezetükből. Az „annál jobb, minél rosszabb” politikája érvényesült sajnos ebben az ügyben, hiszen a képviselők többsége a javaslatomat leszavazta. Nem tudom, most mi lesz ezekkel az emberekkel.

Szükségesek a fejlesztések

Csepelnek több infrastrukturális problémája is akad. A gerincút második és harmadik szakaszának megvalósítása mintha elakadt volna. Nincs pénze rá a Fővárosi Önkormányzatnak?

A csepeli gerincút megépítését még 1993-ban ígérte meg Demszky Gábor akkori főpolgármester, de 2012-ig kellett várni az első szakasz átadására. A szigetet hosszában átszelő út harmadik szakasza kapcsolódna az M0-s körgyűrűhöz. Az út megépítése a Fővárosi Önkormányzat feladata. Tarlós Istvánnal – aki az első szakaszt megépíttette – egyetértettünk abban, hogy a második és harmadik szakaszt össze kell vonni és egyben kezelni. A csepeli gerincút megépítésének tervét a kormány felvette az uniós forrásokból megvalósítandó projektek listájára. A dolog ott vérzett el, hogy a Fővárosi Önkormányzat hibát vétett a pályázati anyag összeállításakor, az unió értékelői pedig visszadobták az anyagot. A kormány ugyan a továbbiakban is vállalta az uniós forrás megszerzését, de 50 százalékos önrészt kellett volna mellé tennie Budapest vezetésének. Ezen a ponton megrekedt a projekt és azóta sem mozdult el a holtpontról. Amíg a főváros nem készíti el az új terveket, addig be sem lehet kopogtatni sehova a támogatási igényekért.

A csepelieket a fővárosi tehetetlenség mellett a kormányzati megszorítás is sújtja azzal, hogy gyakorlatilag lekerült a Galvani híd megépítése a napirendről. Mit veszítenek ezzel az itt élők?

Hivatalosan mi erről tájékoztatást még nem kaptunk, de nagy baj lenne, mivel Csepel egy szigeten van, a belváros felé csak két helyen lehet kijutni: két szűk hídon. Ha az egyik bedugul, bedugul a másik is. Ha a Gubacsi hídnál baleset történik, akkor a Weiss Manfréd úti kijárat egészen Királyerdőig visszatorlódik, szóval a csepelieknek égetően nagy szükségük lenne a Galvani hídra.

Birkózás a háttérben

Szálljon le a magas lóról, hagyja békében működni a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát – írták Önnek a birkózók nemrég, azt emlegetve, hogy ön hazug és a törvények felett állónak képzeli magát. Két információs tábla elbontása miatt nem szoktak így nekimenni egy kerületi polgármesternek. Mi csípi ennyire a szemüket?

Kezdjük azzal, hogy Süle László az idézett mondatok megfogalmazója, az akadémia kuratóriumának elnöke Csepelen csak egy vendég, illenék tehát úgy is viselkednie. Semmi kötődése nincs a kerülethez, csak jól él belőle. A birkózóakadémia két óriásplakátjának kihelyezésére kiadott tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat visszavonta, így ez az ügy lezártnak tekinthető.

De mi a baj a sportolókat bemutató plakátokkal?

A Hollandi úton lakók számára nem szükséges külön hirdetőtábla, elég jól látják a birkózóakadémia épületét, ha kinéznek az ablakukon. Az a terület az önkormányzaté, így jogunk van megmondani, hogy mi az, amihez hozzájárulunk, és mihez nem. Mondhatok másik példát is. Megengedtük, hogy az adományként Csepelnek küldött kültéri fitneszeszközöket a birkózócsarnok közvetlen közelében helyezhessék el. Ez meg is történt, majd a csepeliek elől elkordonozta az akadémia.

Az önkormányzat és a Németh Szilárd által felügyelt szervezet közötti ellentét gyökere egyébként a Kis-Duna-partnál keresendő. Ezt a területet visszavásároltuk, ma már szinte teljes egészében önkormányzati tulajdon. 2008-ban maga Németh Szilárd kezdeményezett népszavazást annak érdekében, hogy ne lehessen beépíteni magas épületekkel. Ehhez képest a birkózócsarnok már magasabb egy emelettel, mint ami a tervekben szerepelt. Már ez is probléma, de ez után előálltak azzal az ötlettel, hogy sportkollégiumot is építenének mellé. Az utolsó terveken már két új épület szerepelt. Amikor a csepeli építészeti tervtanács és a főépítész meglátta, egyértelművé tette, hogy ez egy 18 méter magas szálloda terve. A lakosság körében készítettünk egy kutatást, ennek eredménye szerint 82 százalékuk elutasította, hogy magasházakkal beépülhessen a Duna-part. A magyar kormány a sport támogatásának céljából finanszírozta Németh Szilárd egyszemélyes magánalapítványának fejlesztéseit. A sportkollégium létrehozását a csepeliek is támogatják, mi ezért adtunk több alternatív helyszínjavaslatot is (amire válasz sem érkezett), de nem a Duna-parton, mert ott sport- és rekreációs célú fejlesztést látnának szívesen.

Ezt a birkózóakadémia vezetése tudomásul vette?

Nincs nagyon más választása, ugyanakkor látni kell azt is, hogy ez az egyik konfliktus, ami miatt én már nem lehetek a Fidesz tagja.

Mi a másik?

Az a Csepeli Munkásotthon ügye. Az értékes ingatlannak most zajlik az energetikai korszerűsítése, nemsokára a tetőzetét is fel fogjuk újítani, mert a több mint 100 éves épületet meg kell mentenünk az utánunk jövő generációk számára. Mivel korábban az egyik baloldali párt holdudvara akarta magának az intézményt megszerezni, ezért a 2015-ben meghozott, lex Munkásotthon néven ismert törvénymódosítással kerülhetett csak kapun belülre – az alapítói jogok gyakorlójaként – az önkormányzat. Azóta eltelt nyolc év, és most már a lex Munkásotthon parlamenti kezdeményezője szívesebben látná a saját alapítványánál a Munkásotthon által képviselt milliárdos vagyont.

A csepeli Fideszben korábban arra is szövetkeztünk, hogy a Csepel SC-t megtartjuk csepeli kézben. Ez viszont sajnos nem sikerült, nincs a kuratóriumában már egyetlen csepeli sem, de még sportoló sincs. Ugyanakkor azt elmondhatom: nem én vagyok az a polgármester, akinek döntései miatt később a gyermekeit érheti szégyen vagy esetleg bántódás.

Ha már szóba került e kultikus hely: halála után 22 évvel is képes volt Zámbó Jimmy megtölteni májusban a Csepeli Munkásotthont. Mivel magyarázza a Király ilyen fokú helyi népszerűségét? Személye része lett a csepeli identitásnak?

A Munkásotthonhoz már jóval Jimmy előtt, és utána is sokan kötődnek érzelmileg, de az tény, hogy Jimmy markáns megszemélyesítője lett Csepelnek, így bizonyos körökben az identitás alakítója is. Azt azonban látni kell, hogy mára hatóköre messze túlterjedt Csepelen. Erre a koncertre is sokan kerületünk határain túlról érkeztek. Csepel sajátos világát igazán a csepeliek értik és érzik, és ők is alakítják. Jimmy pedig igazi csepeli volt.

(Borítókép: Borbély Lénárd. Fotó: Papajcsik Péter / Index)