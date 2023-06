Ingyenes parkolással kompenzálná a Fidesz a pedagógusokat Zuglóban

A javaslat szerint jó eszköz lehet a tanárok megtartására, hogy ingyenes parkolással kompenzálják őket, és Zugló minden korábbinál nagyobb bevételű költségvetése is elbírja a parkolási rendszer átalakításának árát. A kerület országgyűlési képviselője szerint rendes fizetést kellene adni a tanároknak.

Az elmúlt hónapban újabb közterületekre terjesztette ki a fizetős parkolóövezetet Zugló városvezetése. A fizetőparkolás ellen a városrész számos pontján több intézmény – köztük az Újvidék téri Arany János Általános Iskola is – úgy védekezett, hogy lehetőséget adott saját belső területén a munkatársak részére parkolásra. A kialakult gyakorlat azonban többeknek nem tetszett, az említett általános iskolát a fenntartó tankerületi központnál be is panaszolták, mondván, hogy az iskola udvarán parkoló autók a gyerekek elől veszik el a teret. A jelzés nyomán ezt a gyakorlatot az iskola megszüntette, ezzel párhuzamosan pedig – a helyi Fidesz-frakció vezetőjének, Borbély Ádámnak az információi szerint – a tankerület felmérette, hogy a fenntartásában lévő kerületi iskolák esetében mekkora igény lenne a pedagógusok körében a kedvezményes vagy ingyenes parkolási igazolványra. A vizsgálat szerint 350-en igényelnének ilyen kártyát.

A helyi Fidesz számára ez adta az ötletet arra, hogy a kedvezményes, adott esetben ingyenes, tanárok számára biztosítandó parkolási javaslatot fogalmazzanak meg.

Jó ötlet, de nem a Fideszé

Bár úgy tudjuk, hogy Borbély személyesen egyeztetett erről a kerület polgármesterével, Horváth Csaba azt közölte lapunkkal, hogy Borbély Ádám semmilyen hivatalos javaslatot nem tett, előterjesztése a témában nincs. Polgármesterként hetekkel ezelőtt éppen ő kérte be az iskolapedagógusokat érintő parkolási igényeket, és készíttetett rendelettervezetet a kialakult probléma rendezésére.

A parkolási problémahalmazból Borbély Ádám frakcióvezető azt emelte ki, hogy a XIV. kerületben olyan gyógypedagógiai intézmény is működik, ahol úgynevezett utazótanárok dolgoznak, ezeknek a fejlesztőpedagógusoknak a munkájához hozzátartozik, hogy adott napokon egyik intézményből a másikba mennek, így az utcán parkolás számukra anyagi többletterhelést jelent.

Zugló számára itt a lehetőség, hogy a baloldali többségű vezetése kedvezménnyel járuljon hozzá a pedagógusok és gyógypedagógusok megtartásához

– húzta alá a politikus. A XIV. kerület parkolási rendelete egyébként lehetőséget ad intézményenként 40 darab kedvezményes éves bérlet kiadására, de még így is csaknem 100 ezer forintot kellene éves szinten kifizetnie a pedagógusoknak, ami a jelenlegi fizetések ismeretében nagy terhet jelent.

Szép gesztusként értékelte a javaslatot Hadházy Ákos, a kerület országgyűlési képviselője, aki szerint egyébként a jelenlegi anyagi helyzetben nagyon kevés pedagógus jár autóval. Összességében azt javasolta megoldásként a pedagógusoknak kedvezményt kilátásba helyező helyi Fidesznek, hogy kopogtassanak a Várban és érjék el a kormánynál, hogy adjon rendes fizetést a tanároknak.

Zuglóban 40 tankerületi fenntartásban működő intézmény található, a fideszes elképzelés szerint az egyházi, illetve alapítványi iskolák, óvodák munkatársaira nem, csak az államiakra vonatkozna a kedvezmény, adott esetben az ingyenesség. Borbély Ádám úgy látja, nemcsak az alacsony fizetések jelentenek az oktatási rendszerben problémát, hanem az is, hogy a felsőoktatási képzésből egyszerűen nem kerül ki annyi szaktanár, ahány álláshely megüresedik. Ennek következtében Budapesten egyre élesedik a kerületek közötti verseny a pedagógusok megtartásáért, illetve átcsábításáért. Ezt jelzi, hogy egyes önkormányzatok már bérlakásokat is adnak a hiányszakmák képviselőnek.

A korábbi éveknél magasabb, 51 milliárd forintos költségvetéssel gazdálkodó kerület büdzséje a Fidesz szerint megengedi, hogy egy ilyen gesztussal hozzájáruljanak a tanárok, tanítók, óvoda- és gyógypedagógusok megtartásához.

A zuglói Fidesz nem fukarkodik az ígéretekkel, februárban a zuglóiak korlátozás nélküli, ingyenes parkolása mellett kardoskodtak.

A kerület parkolási rendeletének júniusi tervezett módosításával kapcsolatban Horváth Csaba leszögezte, a zuglói városvezetés május eleje óta dolgozik azon, hogy a kerületben lévő pedagógusok számára kedvezményes parkolási lehetőséget biztosítson.

Borbély Ádámék koncepciója szerint a pedagógusok abban a parkolási övezetben állhatnának meg ingyen, ahol az adott intézmény található. A kedvezményt a szeptemberi iskolakezdéskor vezetnék be.