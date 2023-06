Siker vagy kudarc? – Meghosszabbították a Budapesti Lakógyűlés határidejét

A II. kerületi Fény utcai piacon jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, hogy „a nagy érdeklődésre tekintettel” egy héttel, június 18-áig meghosszabbították a Budapesti Lakógyűlésnek nevezett fővárosi véleménynyilvánító szavazás határidejét.

A nemzeti konzultációra némiképp emlékeztető akció keretében összesen 1,4 millió budapesti lakost kívántak a Lakógyűlésen való részvételhez levéllel elérni. A digitális voksoláshoz szükséges kódokat tartalmazó küldeményeket nem a Magyar Posta, hanem a Fővárosi Önkormányzat közműcégeinél kézbesítési feladatokat ellátó munkatársai végezték. Voltak sokan, akiknek a leveleit elkeverték, vagy egyszerűen meg sem kapták, Karácsony Gergely szerint ezért tették lehetővé, hogy online módon is lehessen regisztrálni. Mindenkit arra biztatott, hogy szavazzon, ugyanakkor ő maga még nem adta le a voksát. A voksolás azonban már most is óriási siker a főpolgármester értelmezése szerint.

Több kerületben nem is kaptak levelet

Az előzetes adatok alapján néhány napja érkezett be a 100 ezredik szavazat, ami azt jelenti, hogy a részvétel 10 százalék alatt van még. Szeretnék, ha ennél többen voksolnának. Az Index által megkérdezett politikai elemző szerint a 10 százalékot meghaladó, a városvezetés álláspontját tükröző voks esetében lehet a voksolásról mint komoly nyomásgyakorló eszközről beszélni. A főpolgármester azt mondta, egy szavazat is több, mint a nulla, abban az értelemben, hogy a városvezetés el tudná ezeket a kérdéseket dönteni önmagában is, csak nem tartják helyesnek. Ebben a tekintetben „minden egyes szavazat egy óriási eredmény”.

A második leggyakoribb kérdés az volt, hogy miért nem kapták még meg a II. kerületben a leveleket. Itt kérem, ne a postát hibáztassák…

– szúrt oda egyet Őrsi Gergely kerületi polgármester a lebonyolítást végzőknek, amiért az eredeti határidő előtt két nappal sem érkezett meg a küldemény. (A szomszédos XII. kerületben is hasonló a helyzet.)

A lakógyűlés határidejének meghosszabbításáról szóló bejelentés helyszínének azért a Fény utcai piacot választották, mert – bár ezt kevesen tudják – társasházként van bejegyezve, és (formálisan) társasházként is működik.

