Nem látszik a vége a Schadl–Völner-pernek, pedig már minden vádlott megszólalt

Négy előkészítő ülés és nyolc tárgyalási nap után mind a huszonkét vádlottat meghallgatta a Fővárosi Törvényszék az elmúlt évek legnagyobb korrupciós ügyében, a Schadl–Völner-perben. Tíz vádlott esetében már ítélet is született: valamennyien felfüggesztett börtönt kaptak. A per fővádlottjai továbbra is tagadják bűnösségüket. A bíróság az ítélkezési szünetig még három tárgyalást tart, amelyeken tanúkat hallgat meg.