Az elmúlt napok heves esőzései és a viszonylag hűvösebb időjárás nem jelenti azt, hogy hamarosan nem robban be az igazi forró nyár. Ürge-Vorsatz Diána klímakutató szerint nagyon erős hőhullámok várhatóak, akár 50 Celsius-fokos meleggel.

„A csapadékrekord 144 mm környékén van, ez a rekord, ezt még nem döntöttük meg” – mondta Molnár Anna az elmúlt napok heves esőzéseiről az ATV-nek. A szakember szerint az utóbbi hetek időjárásából még korai lenne messzemenő következtetéseket levonni, vagy temetni az idei nyarat.

Abból hogy a nyár elején csapadékosabb kicsit hűvösebb az idő, nem lehet következtetni arra, hogy az egész nyár ilyen lenne. Megvan az esélye annak, hogy ugyanígy hőhullámok alakuljanak ki, illetve szárazabb periódusok is legyenek

– tette hozzá Molnár Anna, aki szerint bár az előrejelzés technikája egyre fejlettebb, az időjárás ettől függetlenül egyre kiszámíthatatlanabb. Így eshetett le Budapest egyes pontjain több mint negyven milliméter csapadék egy nap alatt.

Az elmúlt napok özönvízszerű esőzései országszerte egyre nagyobb problémát jelentettek. Heves vármegyében szerdán egy kilenctagú családnak kellett elhagynia az otthonát, csütörtökön pedig ketten haltak meg a villámárvizek miatt. Az időjárás a közlekedésben is fennakadásokat okozott.

50 fokos hőhullám is jöhet

Ürge-Vorsatz Diána klímakutató nem kötné össze az esőzéseket a klímaváltozással, mert a múltban is előfordult, hogy egy száraz évet egy csapadékosabb követett.

Nem beszélnék semmiképpen monszunszerű esőzésről, ez egy intenzívebb esőzési időszak

– mondta a kutató, aki szerint Magyarország felmelegedése gyorsabb, mint a Föld átlaga, de jelenleg globálisan is érdekes időjárási jelenségek figyelhetőek meg.

„Egyszerre indult be egy El Nino jelenség és egyszerre volt rekordmeleg az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán, valamint az Északi-sark fölött. Ezeknek nagyon komplex az együtthatása, nagyon nehéz meghatározni, hogy mi lesz. Az is lehet, hogy többféle időjárási jelenség fog küzdeni egymással” – fogalmazott a professzor, aki azt is elmondta:

a közelmúlt heves esőzései ellenére várhatóak nagyon erős hőhullámok, akár 50 Celsius-fokkal is.

„Olyan fafajok fognak eltűnni, mint a bükk és a lucfenyő” – tette hozzá Ürge-Vorsatz Diána.