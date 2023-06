Csak az utóbbi napok esői mentették meg a Balatont

Az elmúlt hetekben vészesen apadt a Balaton, a tó vízszintje jó pár centiméterrel elmaradt az optimálistól. Az utóbbi napok heves esőzései azonban megtették hatásukat, a Balaton vízszintje nemhogy elérte az ideális magasságot, de meg is haladta azt.

Mint írtuk, az utóbbi napokban özönvízszerű esőzések zúdultak Magyarországra, a felhőszakadás és a zivatar több helyen villámárvizeket okozott, és a közlekedést is gyakran ellehetetlenítette. A fővárosban például az egyik aluljárót teljesen elöntötte a víz, emellett az autók és a villamosok is elakadtak.

A Balatonnak viszont nagyon jót tett az extrém időjárás, miután a magyar tenger az utóbbi hetekben fokozatosan apadt. Az esőzések hatására a héten már némileg megemelkedett a vízszint, azonban még így is elmaradt az optimális 120 centiméteres magasságtól.

SZOMBATON AZ ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT JELENTÉSE SZERINT A BALATON ÁTLAGOS VÍZSZINTJE MÁR 121 CENTIMÉTEREN ÁLLT.

Minderről az Időkép számolt be, amely azt is hozzátette, hogy szépen gyarapodott a víz a Velencei-tóban és a Fertő-tóban is. Előbbi Agárdnál 108, míg a Fertő-tó Fertőrákosnál 30 centiméteren állt szombat reggel.