Budapest után Debrecenből is indulnak majd Wizz Air-járatok

A Wizz Air folyamatosan törekszik útvonalainak bővítésére, ezt bizonyítja az új nyaralójárat elindítása is, amellyel a légitársaság összeköti Debrecent immár Törökországgal is.

A Debrecen Nemzetközi Repülőtérrel való több mint egy évtizedes, kiemelkedően sikeres együttműködést követően a légitársaság továbbra is kiemelt figyelmet fordít kínálatának bővítésére a debreceni utazók számára.

– nyilatkozta Király Tamás, a Debrecen Nemzetközi Repülőteret üzemeltető gazdasági társaság ügyvezetője.

A nyaralni vágyóknak ideális választás Antalya, amely kényeztető, tiszta vízű tengerpartokkal nyűgözi le az odalátogatókat. Azoknak, akik örömmel felfedeznék Antalya múltját, Kaleicibe, a város romantikus óvárosába is érdemes lehet ellátogatni, ahol számtalan történelmi és kulturális élményt élhetnek át.

Mivel a terület nyáron szinte teljesen csapadékmentes, ezért tökéletes választás lehet a családi tengerparti nyaralások helyszínéűl.

Örömünkre szolgál, hogy Budapestet követően Debrecenből is elindíthattuk első járatunkat Antalyába, ezzel is alátámasztva útvonalbővítési terveink komolyságát Magyarországon. Ezentúl is az egyik elsődleges szempontunk lesz lehetővé tenni magyar utasaink számára a megfizethető repülési élményt. A WIZZ csapatával alig várjuk, hogy üdvözölhessük őket az új, törökországi járatunkon!