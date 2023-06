Magyar közélet 2023: verbális abúzus, tettlegesség, bocsánatkérés

A Népszava a hétvégén számolt be arról, hogy újságírójuk, Csákvári Géza meghívott vendégként vett részt a Magyar Mozgókép Fesztivál hivatalos eseményén, a díj-gála előtti napon. A lap szerint Csákvári a filmes fesztivál résztvevői számára tartott bulin éppen a mosdó felé tartott, amikor egy onnan távozó férfi olyan erővel meglökte, hogy a földre került.

Később, az RTL Híradónak nyilatkozva Csákvári Géza úgy fogalmazott: filmrendező szó szerint azt mondta neki, hogy „te náci g*ci”. Mint mondta, felállt, hogy jobban tudja védeni magát, a fenyegetőző férfi végül mégsem ütött.

Ökölbe szorított kézzel állt, hogy akkor ő most engem kioszt

– mondta az RTL-nek Csákvári Géza. Végül két filmrendező, Kocsis Ágnes és Szűcs Dóra nyugtatta meg, és húzta el magával a bántalmazás helyszínéről.

Az újságíró korábban azt írta a történtekről: „Nem tudtam ez egészet mire vélni, nem ismertem fel a férfit. Megtudtam, hogy Tősér Ádám, a Blokád című film rendezője volt a támadó. Bár az indulatot és az erőszakot nem indokolhatja, a Blokád valóban nem tartozik az általam kedvelt és jónak vélt alkotások közé”.

Hozzátette, „kurzusfilmnek tartom, nem egyedüliként, amelyben Göncz Árpád, a néhai köztársasági elnök a filmben hazaárulásra készül, más jelenetekben pedig egy fóbiák miatt szenvedő, bomlott elméjű művész paródiája, ami szimplán méltatlan ábrázolás és művészi interpretáció” – mondta.

– fogalmazott Csákvári. A Népszava tettleges becsületsértés miatt hétfőn feljelentést tesz az ügyben.

2023. márciusában jelent meg Csákvári Gézának Provokáció című véleménycikke. A filmkritikus az Európai Filmakadémiának és a Fiprescinek (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) is tagja. Több filmes nemzetközi zsűri szereplője, így a 14. Cottbusi Nemzetközi Filmfesztiválnak, a 25. Miami Nemzetközi Filmfesztiválnak, a 31. Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, vagy a 3. Pécsi Nemzetközi Filmfesztiválnak.

A 2012-ben Az év népszabadságos újságírója díjjal kitüntetett filmkritikus ezt írta idén márciusban a Blokádról:

a hatalmi cinizmus netovábbja volt, tavaly a történelemhamisító, egyik jelentében nyíltan antiszemita Blokádot nevezni bármelyik másik magyar film helyett. Egy olyan díjra, melyet nyíltan és burkoltan liberális összeesküvésnek deklarál a konzervatív magyar. Sokáig nem értettem mi a cél? Az, hogy az Inkubátor Program tehetségei ne jussanak el a második filmhez – pláne nemzetközi támogatásokkal? Hihetőnek tűnt. Miképpen az is, hogy – újfent naivan – egyesek azt gondolják, hogy a pocsék film nem az. Ám most, hogy az Inkubátor Programot államosították és itt is csak a rendszerbe beférő alkotások születhetnek meg innentől fogva a jövőben, lehullt a lepel: a cél a szimpla provokáció.