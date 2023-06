Új lendületet vesz a kánikula, igazi nyári időnk lesz

Hétfőn már sok napsütés várható, kisebb fátyol- és gomolyfelhők lehetnek az égen. Keleten és délkeleten növekedhet meg erősebben a felhőzet, itt egy-egy zápor, gyenge zivatar még előfordulhat. Az északi, északkeleti szél sokfelé élénk, erős lehet.

Hajnalban 9–15, délután 20–26 fok várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn veszélyes időjárási eseménytől sem kell tartani.

Rossz hír a frontérzékenyeknek

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint hétfőn gyenge hidegfronti hatás várható. A fokozottan frontérzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok fordulhatnak elő. A szélre érzékenyeknél nyugtalanság, frusztráltság kialakulhat.

Napos időszakokban, főként 10 és 16 óra között az UV-sugárzás erős, nagyon erős fokozatot érhet el.

Kedden lehűl a levegő

Kedden is napos idő várható, de keleten erősebben megnövekedhet a felhőzet kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északias szél többfelé lesz élénk, helyenként erős. Hűvösebb lesz a reggel, 7–14 fokot mérhetünk, de fagyzugos, szélcsendes helyeken pár fokkal hidegebb is lehet. Napközben 19–25 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán napos-gomolyfelhős időre készülhetünk. Egy-egy zápor északnyugaton fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 7–14 fok várható, de a hideg északi völgyekben 5 fok közelébe süllyedhet a hőmérséklet. Délután már 22–28 fok közé melegszik a levegő.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras