Rendkívüli döntést hozott a kormány, teljesen lezárják a Parlamentet a státusztörvény pénteki elfogadására

Speciális szabályokat vezetnek be a Parlament épületében pénteken, amikor a kormány indítványára beiktatott rendkívüli ülésen a képviselők a pedagógus életpályamodellről szóló törvényjavaslatot tárgyalják, ismertebb nevén a státusztörvényt. Emiatt a tárgyalás napján is lesz tüntetés a Kossuth téren.

A HVG információi szerint kizárólag erre a napra, június 16-ra érvényes speciális szabályokról kedden küldtek ki körlevelet a képviselőknek. Ebben az áll, hogy

aznap nem engedik be sem a turistákat, sem a parlamenti pártok vendégeit, és nem érvényesek a korábban kiadott napi belépők sem – utóbbi akár azt is jelentheti, hogy a sajtó képviselőit is kizárják.