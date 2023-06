Tarjányi Péter: Baj van, de mindkét fél odafigyel, hogy ne legyen katasztrófa

„Nem elképzelhetetlen forgatókönyv, hogy komoly haditengerészeti eszközöket, akár tengeralattjárókat kapjon Ukrajna a nyugati szövetségeseitől” – mondta Tarjányi Péter nézői kérdésre reagálva a Frontvonal legújabb adásában. A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, keleti szomszédaink elsősorban víz alatti csapásmérő drónokat kértek, aminek nagy hasznát is vennék.

Tarjányi Péter kifejtette:

bár az orosz hadsereg légiereje az egyik legfejlettebb az egész világon, több oka is van, hogy nem akarja vagy nem tudja a putyini vezetés érvényesíteni légi fölényét a háborúban.

Elsősorban nagy hátrány, hogy az elmúlt évtizedekben éles harci bevetésen csak a NATO pilótái repültek és szereztek tapasztalatot bonyolult műveletek végrehajtásában. Másodsorban a számbeli fölény nem elegendő, mivel az ukrán fél komoly légvédelmi rendszerekkel rendelkezik, a Nyugat számára is a legmeglepőbb az volt, hogy kiderült, az orosz légierő nem képes komplett repülőgépszázadokat egységesen koordinálni.

„Száznál is több kárpátaljai magyar vesztette már életét a háborúban” – közölte Tarjányi. Szerinte a sérültek számát megtippelni is nehéz lenne, de a térség haditechnikai szempontból védettebb Ukrajna más részeihez képest, így nem valószínű, hogy számolni kell azzal, hogy az orosz hadsereg bevonulna oda.

A nyugati hírszerzés és a szakértők arra alapozva gondolták, hogy az orosz haderő sokkal hatékonyabb és ütőképesebb, hogy az eszközállománya óriási. Időközben derült csak ki, hogy a harckocsik, a fegyverek és technikai eszközök jelentős része nem harcra fogható, mivel elavult vagy hibás, vagy nincs, aki tudja megfelelően kezelni. A szakértő hozzátette, az orosz hadsereg új fejlesztéseinek alkalmazása hónapokig, akár évekig is eltarthat.

Tarjányi Péter elmondta, az orosz erőket nem szabad lebecsülni, mivel a haditengerészet továbbra is egyértelműen nagyon erős, illetve a kiberhadviselés tekintetében már 2016-ban is bizonyították, hogy akár az amerikai elnökválasztásba is be tudtak avatkozni, és ebben a tekintetben csak fejlődtek, semmilyen veszteséget nem könyveltek el.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)