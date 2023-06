Tarlós István elárulta, ki lenne a legideálisabb főpolgármester-jelölt a Fidesznek

Tarlós István egy interjúban elmondta, hogyan vélekedik a zöldszemléletű városfejlesztéssel kapcsolatban, és többek között a Budapesti Lakógyűlésről is kifejtette a véleményét.

Tarlós István nem tervez újra indulni a főpolgármesteri székért. A volt főpolgármester szerint ha mégis elindulna, azon három ember csodálkozna a leginkább: a felesége, Orbán Viktor és ő maga. A híradó.hu-nak adott interjúban felidézte, hogy összesen kétszer választották meg Budapest főpolgármesterének, és rajta kívül 1946 óta nem volt jobboldali vezetője a fővárosnak.

Tarlós István a zöldszemléletű városfejlesztéssel kapcsolatban azt mondta, hogy szerinte a zöldpolitika az egész világon eltorzult, hiszen összekeverik a környezetvédelmet a klímavédelemmel, pedig a kettő nem ugyanaz. Úgy véli, hogy a klímavédelem magyar léptékben a világhoz képest egyébként is kerekítési hibaléptékű.

Nem tudom, megnézte-e, mit engednek a légkörbe az óceánjárók, a tankerek, a repülőgépek vagy az amerikai, kínai ipari létesítmények. Ehhez viszonyítva váltjuk meg a világot a Lánchíd autómentesítésével? A klímaváltozás amúgy sem alapvetően emberi tevékenység függvénye

– fogalmazott.

Mint mondta, csaknem kétmilliós városokat nem lehet kompletten természetvédelmi területté nyilvánítani. New Yorkban is van autóforgalom, Párizsban is, de szerinte a zöldítést életszerűen érdemes kezelni.

Tarlós István arra is kitért, hogy a most átadott 3-as metrót még ők készítették elő, amelynek forrását a miniszterelnök segítéségével teremtették elő, és több mint egyharmadát ők valósították meg.

Szakmailag értékelhetetlen, ami a fővárosban folyik közlekedési szempontból

– jelentette ki a volt főpolgármester Karácsony Gergely és az autóstársadalom között kialakult vitával kapcsolatban.

Szerinte a belváros részleges autómentesítését meg kellene oldani, egyúttal szerinte Budapest egyik legnagyobb közlekedési problémája a hidak átbocsátóképessége, száma és elhelyezkedése. Tarlós István úgy véli, hogy a főváros fúrja a Galvani hidat, és le akarják zárni a Lánchidat is, azonban a hidak átbocsátóképességének további csökkentése rossz és szakmaiatlan döntés.

A volt főpolgármester szerint a legfontosabb teendő most Budapesten az lenne, hogy megépüljön a két hiányzó városi híd.

Ha a Lánchíddal el akarnak szórakozni, akkor jól teszik, ha nem fúrják a két híd megépítését, mert a városnak működnie kell. Ha kierőszakolják a Lánchíd autómentesítését, akkor abban a pillanatban, ahogy le kell zárni a Petőfi hidat, ezt keservesen meg fogják bánni. Jobb lenne fürgén egységesíteni a parkolást is, nem pedig ad hoc emelgetni a parkolási díjakat, isten tudja, milyen motivációval

– mondta Tarlós István.

Színjáték az egész?

Az interjúban kitértek a Budapesti Lakógyűlésre is, amely a volt főpolgármester szerint egy színjáték. Mint mondta, tizennégy éves gyerekektől megkérdezni, legyen-e autós forgalom a Lánchídon, lezárni a rakpartot, beterelni a zárt utcák közé a forgalmat, és ott tovább rontani a levegőt, meghirdetni a lakógyűlést a félrevezető kérdésekkel, egyszerűen nevetséges.

„Ez felelősségáthárítás részben kiskorúakra, másfelől pedig a feltett kérdésekben olyan állításokat fogalmaznak meg, amelyek átírják a valóságot” – tette hozzá.

Tarlós István arról is beszélt, hogy kit javasolna a kormánypártok főpolgármester-jelöltjének. Szerinte volt helyettese, Szentkirályi Alexandra lenne az, aki a legtöbb szavazatot lenne képes produkálni az önkormányzati választásokon. A jelenlegi kormányszóvivőt azért tartja esélyesnek, mert van városvezetői tapasztalata, hiszen öt évig főpolgármester-helyettes volt.

Ismeri Budapestet, a Városházát, nagyon otthon van a humán területen, kiválóan kommunikál, és két idegen nyelven is beszél. Úgy vélem, más jelölt-jelöltekhez képest Alexandra az, aki a Fidesz táborát sem osztaná meg, van benne lojalitás, ám céltudatos, saját elképzelései is vannak

– fogalmazott Tarlós István, hozzátéve: a női szolidaritás miatt feltehetően sok hölgy is bizalmat szavazna neki – ha nem is a politikusi terepről.