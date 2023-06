Győr vezetése pénzzel fúrná meg a helyi népszavazást

Mindenképpen meg akarja szerezni a Győr határában lévő földterületeket az önkormányzat, ezért – a korábbiakkal ellentétben – már nagyobb összeget is hajlandó lenne rá áldozni. Ha létrejönnek az adásvételi szerződések, azzal a tervezett akkumulátorgyár ellen tiltakozók helyi népszavazási kezdeményezését is okafogyottá tenné a városvezetés.

Időhúzásra játszik a győri önkormányzat a népszavazási kérdés ügyében, amit Pollreisz Balázs szocialista képviselő adott be azzal a céllal, hogy megakadályozza Szentiván határában a veszélyes ipari területnek kinézett 400 hektáros földterület önkormányzati kisajátítását. Erről írt az ügyet figyelemmel kísérő ugytudjuk.hu.

Sajtóértesülések szerint a Győrszentiván melletti területre tervezett iparipark-bővítés révén lehetőség nyílna arra, hogy a Volkswagen akkumulátorgyárat építhessen oda.

Pollreisz helyi népszavazási kezdeményezésének a bíróság ugyan zöld utat adott, a város vezetése azonban alkotmányjogi panaszt nyújtott be, a lap szerint azért, hogy ezzel időt nyerjen.

Elképzelhető ugyanis, hogy nyár végére okafogyottá válik a terület kisajátításának kérdése, azzal, hogy az önkormányzat a földtulajdonosok számára az előző ajánlatához képest most már ötszörös vételi árat ígér.

Korábban egy négyzetméterért 300 forintot fizetett volna az önkormányzat, míg most 1300-1500 forintot is hajlandóak fizetni érte. Tehát ha valakinek mondjuk egy hektár földje volt a területen, az az előző ajánlat alapján 3 millió forintot kapott volna, most az új ajánlat alapján viszont 15 milliót fog.

Dézsi Csaba András, Győr fideszes polgármestere tavaly augusztusban az alacsony értékű első ajánlattételt még azzal magyarázta, hogy a város ingatlanspekulációban nem lesz partner, és azért annyiért vásárolják fel a földet, amennyiért, mert a szakértő szerint annyit ér a terület.