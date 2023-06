Kolosszális harcsát fogtak, hárman alig tudták partra húzni

Zalkodi András rendszeres vendég a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Ohati 3-as horgásztavánál, ahol tapasztalt harcsahorgászok szerint az ország legnagyobb harcsája él, a hosszát 280 centisre, a tömegét 140-150 kilósra becsülik – írja a Pecaverzum.

A halat 2021 novemberében megakasztotta a Koós Catfish Team két tagja, Czimmermann Gábor és Koós Ferenc, de a hal végül meglépett. Ezt a hatalmas ragadozót szeretnék többen is megfogni az Ohati 3-as horgásztavon. Zalkodi András ennek a hatalmas harcsának az elkapásán dolgozik úgy, hogy idén már két 100 kilósat is kifogott. Az egyiket márciusban, a másikat pedig májusban fogta ki. Most ismét sikerült neki egy 100 kilósat akasztania.

Az asszonnyal horgásztam, és az egyik barátom is jelen volt, de még így is segítséget kellett kérni, hogy partra tudjuk húzni

– mondta Zalkodi András, akinek idén ez volt a harmadik 100 kilós harcsája.