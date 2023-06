David Pressman: Magyarországot nem támadja Soros György, vagy liberális vírus

David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete az idei 28. Budapest Pride Közösségi Fesztiválon mondott megnyitó beszédet. A nagykövet köszöntve a rendezvény részvevőit azt mondta, megtiszteltetésnek tartja, hogy részt vehet az LMBTQ-közösség egyik legfontosabb eseményén, amikor párjával épp 22. évfordulójukat ünneplik.

– mondta Pressman, aki szerint senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy a két fogalom közül válasszon, mert a két szó elválaszthatatlan egymástól. A nagykövet szerint így mind a kettőhöz alapvető jogunk van.

A szomorú és komor igazság az, hogy miközben ma itt összegyűlünk, az LMTQ-közösséget támadások érik a világ országaiban, így Magyarországon is

– fogalmazott a nagykövet, aki a tudatlanságot, a gyűlöletet, és a félelmet teszi ezért felelőssé.

– mondta David Presmann, aki szerint Magyarország egy sokszínű ország, és a magyarok a történelmükkel, valamint a saját szívükkel, a saját lelkükkel és a saját istenükkel beszélve határozták és fogják meghatározni önmagukat.

Éppen ezért ebben az országban élnek meleg magyarok, leszbikus magyarok, biszexuális magyarok, transznemű magyarok és interszexuális magyarok, ahogy a világ más országaiban is. Ez nem a kulturális imperializmus terméke és nem is a dekadens Nyugat exportja. Ez egyszerűen tény, itt is, mint a világon bárhol. Ez a magyar valóság