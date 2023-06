A Belügyminisztérium közölte: nem maradnak biztosítás nélkül a tűzoltók

Nemrég számoltunk be arról, hogy április közepén megszűnt a tűzoltók csoportos baleset- és életbiztosítása. Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) elnöke azt mondta: csak most értesültek erről, és azt is kijelentette, hogy a Belügyminisztérium nem is tervezi megújítani a szerződést.

A Belügyminisztérium most egy közleményt adott ki az MTI-ben arról, hogy mi is történt pontosan. Azt írták, hogy 2023. február 27-én egy, 2023–24-re vonatkozó csoportos élet- és baleset-biztosítási szolgáltatásra írtak ki közbeszerzést.

„A biztosítótársaságok a változatlan létszámadatok és kártérítési díjtételek ellenére radikális, többszörös szolgáltatási díjemelkedést tartalmazó ajánlatot adtak. A legkedvezőbb ajánlat 445,8 millió forint volt egy évre, a korábbi 122 millió forinttal szemben. A több mint 300 millió forintos áremelésre költségvetési fedezet nem állt rendelkezésre, ezért az eljárás eredménytelenül zárult” – írták, de rögtön azt is hozzátették, hogy

a Belügyminisztérium személyi állománya nem marad biztosítás nélkül.

„A tárca gondoskodik az állományról: a továbbiakban az elmúlt évek biztosítási díjaival megegyező összeget fizet ki a káreseményekből eredő károk mérséklése érdekében a korábbi biztosítotti körbe tartozó állománytagok részére. A támogatást visszamenőleges hatállyal, 2023. április 12-től biztosító szabályozás előkészítése megkezdődött” – írta a Belügyminisztérium.

A közleményt azzal zárták: „ Az állományt nem érheti hátrány, a változás a feladatellátást nem veszélyezteti. ”