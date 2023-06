Akár 52 ezer forintba is kerülhet a balatoni kiruccanás – egy napra

Idén sem lesz olcsó mulatság a balatoni nyaralás: ha egy négyfős család egyetlen napra utazik le Keszthelyre, akkor az 52 ezer forintba is kerülhet. Nemcsak az ételek és italok drágultak meg, hanem a parkolódíjak és a strandbelépők is többe kerülnek az idén.

Akár háromszor annyiba is kerülhet eljutni egy négyfős családnak Budapestről Siófokra vonattal, mint autóval. De egy Pécs–Balatonszentgyörgy vagy egy Szeged–Siófok oda-vissza út is több ezer forinttal drágább lehet a Pénzcentrum számításai szerint.

Az RTL Híradó beszámolója szerint a strandbelépők is drágultak idén, a szigligeti községi strandfürdőbe 500 forinttal, míg a tihanyi Napsugár Beachen több mint duplájára emelkedtek az árak. Keszthelyen viszont csak 100 forinttal kell többet fizetnie egy felnőttnek a strandbelépőért, mint tavaly.

Természetesen az ide látogatókat családi kedvezményekkel és mindenféle kedvezményekkel várjuk. Két felnőtt és két gyerek belépő 3500 forintba kerül. Ha két felnőtt és három gyerek érkezik, illetve több gyermek, akkor pedig 3900 forintba

– mondta Vinczéné Polgár Andrea strandvezető a csatornának.

A beszámolóból kiderül az is, hogy a bisztrósoknak is árat kellett emelniük az alapanyagárak emelkedése és a magasabb munkabérek miatt. Az egyik ott dolgozó szerint nagyjából húszszázalékos az emelés náluk idén, így a rántott csirke rizibizivel a mostani szezonban 4490, míg a fish and chips 4790 forint lett.

Egy gombóc fagyi 550 forintba kerül, de a fagyizó tulajdonosa szerint ez sem reális, hiszen az alapanyagárak 15-20 százalékot drágultak tavalyhoz képest. Azonban mint mondta, a piac csak ezt az 550-600 forintot bírja el.

Ilyen árak mellett tehát ha egy négyfős család Sopronból autóval indul el Keszthelyre, akkor az útiköltséggel, a parkolással és a családi strandbelépő áraival kell kalkuláljon. Ha pedig délután lángost esznek, vacsorára főtt ételt, és ezek mellé jégkását, fagyit vagy üdítőt is vesznek, akkor a nap végi összeg akár 52 ezer forintnál is többre rúghat.