Rejtély, mi alapján nyújtott be módosító indítványt a Fidesz

Mint ismert, a státusztörvény pénteki vitájával egy időben egy módosító indítványt nyújtott be a Fidesz, amellyel heti 24 órában rögzítenék a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt.

A PDSZ szerint a nagyobbik kormánypárt lépése egyszerre „álságos és vicces”, az érdekvédők közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy 2008-ban az MSZP-s minisztérium és a szakszervezet közös finanszírozásával kutatást végzett a Tárki-Tudok, amelynek összegző jelentéséből kiderült, hogy a munkaterhelés már 22 órával is bőven meghaladta a heti 40 órás munkaidőt. Az eredmények ugyan nagy szórást mutattak,

de az átlagos terhelés heti 51 órára jött ki.

„2018-ban Maruzsa Zoltánnál is kezdeményeztük, hogy végezzen a minisztérium újabb felmérést, amibe az államtitkár először bele is egyezett egy kikötéssel, nevezetesen, hogy ezt a vizsgálatot a Századvég Kutatóintézet végezze” – emlékeztettek az érdekvédők, jelezve, hogy a felmérés végül azonban sosem készült el, így egyelőre rejtély, hogy a Fidesz most mi alapján nyújtotta be a módosító indítványt.

A szakszervezet szerint az ugyanakkor felmérés nélkül is egyértelmű, hogy a heti fix 24 órás tanítási idő sehogy nem fér bele a 40 órába. Indoklásuk szerint a tanítási órákra fel is kell készülni, azok után dolgozatot kell javítani, és ott vannak továbbá az adminisztratív feladatok is.

Az érdekvédők kiemelték azt is, hogy a döntés álláspontjuk szerint cinikus, úgy vélik, a kormány így akarja az elképesztő mértékű tanárhiányt eltussolni.

Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja a státusztörvény elleni pénteki tüntetésen az Indexnek külön is reagált a fixen 24 órás tanítási időről szóló javaslatra.

„A kötelező óraszámnál nem a pedagógushiányból kellene kiindulni, hanem abból, hogy mennyi fér bele a heti 40 óra munkaidőbe, a túlmunkát pedig rendesen ki kellene fizetni” – fogalmazott.

(Borítókép: Tüntetés a Kossuth téren 2023. június 16-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)