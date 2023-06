Jeszenszky Géza: Orbán Viktornak el kell utaznia Kijevbe

Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnök egy brüsszeli találkozón még idén február elején hívta Kijevbe Orbán Viktort. Zelenszkij sajtófőnöke korábban azt közölte, hogy Orbán Viktor elfogadta a meghívást. Később azonban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, a kormányfő addig nem utazik Kijevbe, amíg nem rendezik az ukrán nyelvtörvény által okozott konfliktust.

Jeszenszky Géza viszont úgy látja, a problémás kérdéseket épp akkor tudnák rendezni, ha a kormányfő Kijevbe menne. A volt külügyminiszter az ATV Híradóval közölte, a nemzetközi jog szempontjából valóban problémás a kárpátaljai iskolák ukránosítása, de ezt a konfliktust könnyebben lehetne rendezni, ha jó lenne a viszony a két ország közt. Hozzáfűzte azt is,

Magyarországnak támogatnia kellene Ukrajna európai integrációját, hiszen akkor az EU is felügyelhetné a nemzeti kisebbségek helyzetét.

Orbán Viktor Kijevben a támogatás biztosítása mellett rendezhetné a magyar iskolák ügyét is – összegezte véleményét.

Nem segített a hadifoglyok ügye, hónapok óta nem válaszolnak az ukránoknak

Mindeközben Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták párt alapító elnöke a Magyarországra szállított ukrán hadifoglyok ügyéről beszélt az ATV Híradónak. A múlt héten kiderült, hogy az eset a kormányon belül is feszültséget okozott, és még az sem egyértelmű, hogy Orbán Viktor tudott-e előzőleg erről az akcióról.

Mesterházy azt mondta, egy ilyen akciót a titkosszolgálat bevonása nélkül lehetetlen végrehajtani, vagyis Orbán Viktornak is tudnia kellett róla. A politikus arra is utalt, hogy az ukrán ombudsman már hónapokkal ezelőtt írt a magyar biztosnak, amelyben az együttműködését kérte.

Közös látogatást is terveztek volna pont a magyar kisebbség érdekében, tehát a kárpátaljai magyar kisebbség érdekében. Azért, hogy az ottani oktatási törvény és egyéb más, kisebbségi jogokkal kapcsolatos problémákat meg tudják vitatni, de válaszra sem méltatta a magyar ombudsman az ukrán ombudsmant

– fogalmazott a Szocialisták és Demokraták elnöke (a minap Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa is beszélt ugyanerről).

Szent-Iványi István korábbi ellenzéki külpolitikai kabinetvezető szerint a hadifoglyok Magyarországra szállítását meg lehetett volna oldani károkozás nélkül is, de ahhoz be kellett volna vonni az ukrán felet is. „A kárpátaljai magyarok számára nagyon fontos, hogy konszolidáljuk, rendezzük a két ország kapcsolatát, ezt én nem tartom kizártnak, lehetségesnek tartom, de ehhez sok gesztust kell tenni” – mondta.

