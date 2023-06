Érkezik a kánikula, de azért nem lehet teljes az örömünk

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, csak időnként szűrhetik fátyolfelhők a napfényt, valamint takarhatják gomolyfelhők a napot. Csak elszórtan az északkeleti, valamint a nyugati tájakon fordulhat elő átmeneti jelleggel futó zápor, esetleg zivatar. Nem lesz jelentős a légmozgás. Hajnalra északkeleten foltokban pára, köd képződhet – írja az Időkép.

Reggel 9 és 17, délután 28 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Nem lesz front

Hétfőn időjárási front nem lesz felettünk, de a melegedés hatására az érzékenyek körében különféle tünetek jelentkezhetnek. Emiatt az érintettek körében fejfájás, migrén, dekoncentráltság, fáradtság, tompaság és vérnyomás-ingadozás előfordulhat.

Délelőtt tíz és délután négy óra között országszerte nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

Az igazi nyárra még várni kell

Az Indexnek a közelmúltban Németh Lajos meteorológus beszélt arról, hogy a változékony, kiszámíthatatlan és szélsőséges időjárás egyértelműen a globális felmelegedéssel, az éghajlatváltozással magyarázható: míg tavaly 120 éve nem látott aszállyal, szárazsággal néztünk szembe, addig idén szokatlanul sok volt a zápor és a zivatar.

„Az időjárás ilyenkor önálló életet él, hatalmas zivatarfelhők alakulnak ki, amelyekbe ha egy picit is belesüt a nap, pillanatok alatt akár másfél havi mennyiségű csapadék is leeshet” – fogalmazott a meteorológus, aki szerint a Medárdra jellemző időjárás akár július elejéig is kitarthat, így az igazi, megkérdőjelezhetetlen nyárra még várni kell. A teljes cikket ide kattintva érheti el.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras